Bingöl Burma Kadayıfı Tescillendi

Yıllardır Bingöl ve Diyarbakır arasında tartışma konusu olan burma kadayıfta son noktayı Türk Patent ve Marka Kurumu koydu. Burma kadayıf Bingöl üzerinden tescillenerek coğrafi işaret aldı.

Yıllardır Bingöl ve Diyarbakır arasında tartışma konusu olan burma kadayıf, Bingöl'ün oldu. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan girişimler sonucu burma kadayıf, 1886 tescil numarasıyla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Bingöl Burma Kadayıfı'nın yapımında önce hamur hazırlanırken, özel makineden geçirilen hamur ince tel kadayıfa dönüştürülüyor. Tepsinin tabanı tereyağıyla hazırlanırken, Bingöl'ün Sivan bölgesine özgü Sivan Dut Pekmezi de üretimde kullanılıyor. Tel kadayıfın arasına fıstık veya ceviz yerleştirilerek hazırlanan tatlı, dizildiği tepside kızartıldıktan sonra şerbetlenerek servise sunuluyor.

"Diyarbakır'daki bütün kadayıfçılara sorsanız hepsinin memleketi Bingöl'dür"

2008 yıllarından bu yana kadayıfçılık yapan ve mesleği ailesinden öğrendiğini belirten Yusuf Kara, Bingöl kadayıfının yıllardır farklı şehirlerde de aynı aile geleneğiyle sürdürüldüğünü ifade ederek, "Kadayıf bende baba mesleğidir. Amcalarım, dayılarım hepsi bu mesleği icra ediyorlar. Türkiye'nin tüm bölgelerinde, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Ege'de, Marmara'da tüm akrabalarım bu mesleği yapıyorlar. Yıllardır tartışılır, kadayıf Diyarbakır'ın mı Bingöl'ün mü diye. Kadayıf Bingöl'ündür. Yani Diyarbakır'daki bütün kadayıfçılara sorsanız hepsinin memleketi Bingöl'dür. Kadayıf zaten Bingöl'ündür. Bize tescillenmesi bizi mutlu etti" dedi.

"Bu bir şehrin, emeğinin, kültürünün, anılarının, hatıralarının tescilidir"

Yaklaşık 10 yıldır kadayıf sektöründe olduğunu belirten işletme sahibi Şahin Çakar ise tescilin yalnızca bir ürünün değil, Bingöl'ün kültürel mirasının korunması anlamına geldiğini belirterek, "Bu bir marka tescili değil aslında. Bu bir şehrin, emeğinin, kültürünün, anılarının, hatıralarının tescilidir. Tescil sürecinde emeği geçen, özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a, Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Kadir Çintay'a ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah dünya mutfağında yerimizi alacağız. Ağızları tatlandırmaya geliyoruz" diye konuştu.

"Bingöl'ün değeri, Bingöl'ün adıyla yaşayacak"

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay'ın da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 12 Aralık 2025 Dünya Bingöllüler Günü'nde başlatılan sürecin 1886 tescil numarasıyla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınmasıyla sonuçlandığını belirterek, "Bir değerimizi daha ait olduğu toprakların adıyla koruma altına almanın gururunu yaşıyoruz. Bingöl'ün değeri, Bingöl'ün adıyla yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Bingöl Burma Kadayıfı'nın coğrafi işaretle tescillenmesiyle birlikte, kentin geleneksel lezzetlerinden biri Bingöl adıyla koruma altına alınırken, kadayıf ustaları bu lezzeti gelecek nesillere aktarmayı ve dünya mutfağında tanıtmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı