Hyundai Boulder'un Seri Üretim Tasarımı Patent Görselleriyle Ortaya Çıktı
Hyundai, New York Otomobil Fuarı'nda konsept olarak tanıttığı Boulder modelinin seri üretime yakın tasarımını patent görselleriyle paylaştı. Wrangler ve Bronco gibi rakiplere karşı çıkması beklenen SUV'da, 400 beygire ulaşan motor seçenekleri ve gelişmiş arazi donanımları bulunacak.
Hyundai, New York Otomobil Fuarı'nda konsept olarak tanıttığı Boulder modelinin seri üretime yakın tasarımını patent görselleriyle ortaya koydu. Görseller, SUV'un son halini gözler önüne seriyor.
Wrangler ve Bronco gibi güçlü rakiplere karşı pazara sunulması beklenen Boulder'da, 400 beygire ulaşan motor seçenekleri ve gelişmiş arazi donanımları yer alacak.
Kaynak: Haber Merkezi