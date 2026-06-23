Haberler

'Safranbolu Üzüm Sirkesi' coğrafi işaret tescili aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Yazıköy köyünde üretilen üzüm sirkesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alarak koruma altına alındı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesi Yazıköy köyünde üretilen üzüm sirkesi coğrafi işaret tescili aldı.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusu sonucunda Yazıköy Üzüm Sirkesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işaretiyle coğrafi işaret tescili alarak resmen koruma altına alındı. Yazıköy'de Üzüm Sirkesi üretimi yapan Ahmet Ayyıldız (49), "Bu bizim için çok önemli bir olaydı. Bağcılık ve bahçecilikle uğraşıyorum. 5 kuşaktan beri sirkeciyim. 5'inci kuşak olarak halen bu işe devam ediyorum. Dede mesleğidir. Bizim için önemliydi. Bizim kendi yetiştirdiğimiz bütün ürünlerin daha çok pazarlanmasına faydası olacak. Kendi malımızı biz artık pazarlayacağız diye uğraşmayacağız. İnsanlar kendileri bulacak bizi. İnternete girdiği zaman sirke diye yazdığı zaman Yazıköy çıkacak" dedi.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

Mansur Yavaş detayı çarpıcı! CHP'den AK Parti'ye bu yüzden geçmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti

Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti: O transferi istiyorum
Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu

Yasak aşk skandalını ortaya çıkaran ismin ölümü acı oldu
Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti

Plajda güneşlenen genç kadın dron saldırısında hayatını kaybetti
Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 71 kişi hastanelik oldu

Yemeği yiyen hastaneye koştu! Acil servisler doldu taştı

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar

Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi