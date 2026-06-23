'Safranbolu Üzüm Sirkesi' coğrafi işaret tescili aldı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesi Yazıköy köyünde üretilen üzüm sirkesi coğrafi işaret tescili aldı.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusu sonucunda Yazıköy Üzüm Sirkesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işaretiyle coğrafi işaret tescili alarak resmen koruma altına alındı. Yazıköy'de Üzüm Sirkesi üretimi yapan Ahmet Ayyıldız (49), "Bu bizim için çok önemli bir olaydı. Bağcılık ve bahçecilikle uğraşıyorum. 5 kuşaktan beri sirkeciyim. 5'inci kuşak olarak halen bu işe devam ediyorum. Dede mesleğidir. Bizim için önemliydi. Bizim kendi yetiştirdiğimiz bütün ürünlerin daha çok pazarlanmasına faydası olacak. Kendi malımızı biz artık pazarlayacağız diye uğraşmayacağız. İnsanlar kendileri bulacak bizi. İnternete girdiği zaman sirke diye yazdığı zaman Yazıköy çıkacak" dedi.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı