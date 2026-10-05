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Huawei'in Qualcomm ile 5G ve yapay zeka patent anlaşması imzaladığı bildirildi

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Huawei'in Qualcomm ile 5G, bilişim, yapay zeka ve ağ sistemlerine ait patentleri ortak lisanslayıp kullanacağı anlaşmayı imzaladığı bildirildi. Anlaşma kapsamında Qualcomm, Huawei'in bu alanlarda ABD'de kayıtlı bazı patentlerini satın alacak.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'in, ABD'li çip üreticisi Qualcomm ile "patent lisanslama anlaşması" imzaladığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşmayla Huawei ve Qualcomm aralarında 5G, bilişim, yapay zeka ve ağ sistemlerinin bulunduğu alanlarda teknolojileri içeren patentleri ortak lisanslayarak kullanabilecek, ayrıca Qualcomm, Huawei'in 5G, bilişim, yapay zeka ve ağ sistemlerine ait ABD'de kayıtlı bazı patentlerini satın alacak.

Huawei'in Fikri Mülkiyet Başkanı Alan Fan, anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Huawei'in temel araştırma ve geliştirme faaliyetine on yıllardır yaptığı sürekli yatırım, mobil iletişim ve diğer teknolojilerde inovasyonun ve ilerlemenin motoru oldu. Huawei'in 4G/5G standartlarına geniş katkıları, mobil iletişim endüstrisindeki liderliğini perçinledi. Bu anlaşma, yalnızca Huawei'in inovasyonlarının değerini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Qualcomm'un modern iletişim teknolojilerine temel katkılarını da takdir ediyor."

Qualcomm Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Lisanslama Genel Müdürü John Han da anlaşmanın, Qualcomm'un 5G teknolojileri alanında liderliğinin endüstri tarafından teyit edildiğini ve aynı şekilde Huawei'in 5G ve diğer alanlardaki süregelen inovasyon ve fikri mülkiyet geliştirme çabasının Qualcomm tarafından takdir edildiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Anlaşmayla, Huawei'in ilk kez 2011'de Motorola ile başlayan patent lisanslama anlaşmalarının parasal değeri 6,9 milyar doları aştı. Huawei, bugüne dek aralarında Nokia, Samsung, Amazon gibi küresel teknoloji şirketleri ile Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi rakip ulusal mobil üreticilerin olduğu 260'tan fazla şirketle lisanslama anlaşması yaptı.

Huawei'in yıllık raporuna göre, 2025'te AR-GE faaliyetlerine 28,7 milyar dolar yatırım yapan şirket, yıllık gelirinin yüzde 22'sini harcadı.

Huawei, dünya genelinde 165 bin aktif patentle en fazla patente sahip şirket konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA
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