MSKÜ akademisyenlerinin 4 buluşu tescillendi, biri ABD'de patent aldı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) akademisyenlerinin geliştirdiği, biri ABD'de patent koruması alan toplam 4 buluş, tescillenerek üniversitenin bilimsel üretim ve teknoloji geliştirme alanındaki çalışmalarına katkı sağladı.

Süreç yönetimi MSKÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından yürütülen başvurulardan 1 uluslararası patent, 2 ulusal patent ve 1 faydalı model olmak üzere toplam 4 buluş koruma altına alındı.

Koronavirüs ailesindeki virüslerin belirlenmesine yönelik biyosensör buluşu ABD'de patent korumasına kavuşurken, mobilya ve ahşap konstrüksiyon mühendisliği alanındaki iki buluş ulusal patent, arıcılık teknolojilerine yönelik "Bir Arı Sağım Aparatı" ise faydalı model olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Sağlık, malzeme-yapı mühendisliği ve tarım teknolojileri gibi birbirinden farklı alanlara yayılan bu tesciller, üniversitede üretilen bilimsel bilginin korunabilir ve ticarileştirilebilir teknolojik çıktılara dönüştürülmesi yönündeki kurumsal yaklaşımın somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

ABD'de Patent: Koronavirüs ailesine yönelik Biyosensör

MSKÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Ülkü Anık ve Doç. Dr. Yudum Tepeli Büyüksünetçi tarafından geliştirilen "Biosensor and Method for Determination of Viruses in Coronavirus Family" (Koronavirüs Ailesindeki Virüslerin Belirlenmesine Yönelik Biyosensör ve Yöntem) başlıklı buluş, ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) nezdinde patent korumasına kavuştu.

COVID-19 pandemisi, hızlı, güvenilir ve laboratuvar altyapısına bağımlılığı düşük tanı yöntemlerine duyulan ihtiyacı küresel ölçekte görünür kıldı. Biyolojik bir tanıma elemanını fizikokimyasal bir dönüştürücüyle bütünleştiren biyosensörler, hedef analitin doğrudan ve kısa sürede tespit edilmesine imkan tanıyan analitik sistemler olarak bu ihtiyaca yanıt verebilecek teknolojiler arasında yer alıyor. Buluşun tek bir virüsle sınırlı kalmayıp koronavirüs ailesini hedef alması, salgınlara hazırlık açısından stratejik önem taşıyan bir alana katkı sunuyor.

Dünyanın en büyük teknoloji pazarlarından biri olan ABD'de patent tescili alınması, buluşun uluslararası ölçekte korunmasını sağlarken MSKÜ'de yürütülen araştırmaların küresel düzeyde karşılık bulduğunu da ortaya koyuyor.

Ulusal Patentler: Uluslararası iş birliğinden iki buluş

MSKÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Kasal ve Doç. Dr. Tolga Kuşkun ile Polonya'dan Prof. Dr. Jerzy Smardzewski tarafından ortaklaşa geliştirilen iki buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ulusal patent olarak tescillendi.

"L-Tipi Köşe Birleştirme için Test Aparatı" başlıklı buluş, mobilya ve ahşap konstrüksiyonlarda yaygın olarak kullanılan L-tipi köşe birleştirmelerinin mekanik performansının değerlendirilmesine yönelik özgün bir test düzeneği ortaya koyuyor. Birleştirme noktaları, taşıyıcı sistemlerde yükün aktarıldığı ve hasarın ekseriyetle başladığı kritik bölgeler olduğundan, bu bölgelerin güvenilir ve tekrarlanabilir biçimde test edilmesi ürün tasarımı ve kalite güvencesi açısından büyük önem taşıyor.

"İnovatif Bir Bağlantı Yapılanması" başlıklı buluş ise yenilikçi bir bağlantı çözümü sunarak araştırmacıların özgün tasarım yaklaşımını tescil ediyor. Aynı araştırma ekibinin hem bağlantı tasarımına hem de bağlantıların test edilmesine yönelik buluşlar geliştirmesi, tasarımdan doğrulamaya uzanan bütüncül bir Ar-Ge yaklaşımını yansıtıyor.

Uluslararası akademik iş birliğinin somut çıktıları olan bu iki patent, MSKÜ'nün küresel araştırma ağlarıyla ortak teknoloji üretme kapasitesini de ortaya koyuyor.

Faydalı Model: Arıcılığa Mühendislik dokunuşu

MSKÜ öğretim elemanı Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Bekçibaşı tarafından geliştirilen "Bir Arı Sağım Aparatı" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model olarak tescillendi.

Arıcılık teknolojilerine yönelik geliştirilen aparat, arı zehri (apitoksin) gibi yüksek katma değerli arı ürünlerinin elde edilmesine yönelik mühendislik çözümleri alanında konumlanıyor. Çam balı üretimiyle Türkiye arıcılığında öncü illerden biri olan Muğla'nın güçlü arıcılık potansiyelini elektronik ve mühendislik yaklaşımlarıyla buluşturan çalışma, tarım teknolojileri alanında yerli ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesine imikan sağlıyor.

Fikri mülkiyetten ticarileşmeye

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent, buluşa 20 yıl; faydalı model ise 10 yıl süreyle koruma sağlıyor. Söz konusu tesciller, buluşların lisanslama, sanayi iş birlikleri ve girişimcilik yoluyla ekonomiye kazandırılmasının önünü açan temel hukuki zemini oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı