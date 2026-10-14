Hitit Üniversitesinin sinterleme yöntemi patent aldı, maliyet 0,25 dolara indi

Hitit Üniversitesi akademisyenlerinin geliştirdiği "kapalı tüp sinterleme" yöntemi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillendi.

Hitit Üniversitesinde farklı branşlarda görev yapan akademisyenler Doç. Dr. Bünyamin Çiçek, Prof. Dr. Hakan Güngüneş, Doç. Dr. Tuna Aydoğmuş ve Doç. Dr. Murat Gölpınar, ???????toz halindeki metal malzemelerin ısıtılmasıyla parçacıkların birbirine bağlanarak katı bir kütle haline getirilmesini sağlayan "sinterleme" işlemini düşük maliyetle gerçekleştirmek üzere proje geliştirdi.

Yaklaşık 10 ay süren laboratuvar çalışmalarıyla geliştirilen kapalı tüp sinterleme yöntemine TÜRKPATENT tarafından patent verildi.

Doç. Dr. Bünyamin Çiçek, AA muhabirine, mevcut yöntemde ortalama 10 dolar civarında olan sinterleme işleminin maliyetini yeni yöntemle 0,25 dolara indirdiklerini söyledi.

Sinterleme yönteminin savunma sanayisinden medikale kadar birçok alanda yaygın olarak kullanıldığını vurgulayan Çiçek, toz halindeki magnezyum, titanyum, demir, çelik gibi ürünlerin preslendikten sonra oksijenden arındırılmış atmosfer kontrollü fırınlarda ısıtılarak kütle haline getirildiğini belirterek, "Ancak atmosfer kontrollü fırınlar, deney sırasında çok yüksek maliyet ve sarf malzeme gideri göstermektedir. Yeni geliştirdiğimiz yöntemde argon veya herhangi soy gaz atmosferi gerektirmeden, magnezyum, titanyum gibi oksijen aktivitesi yüksek malzemeleri sinterleyebildik. Yeni sistemimizde malzemeyi silika tüp içine koyup, her iki ucunu körlediğimiz kapalı ortamda yine aynı şekilde daha düşük maliyetli bir ısıl işlem fırınında sinterleme aşamasını tamamladık. Kapalı kap içindeki oksijen miktarı oldukça düşük ortamda sinterleme gerçekleşmiş oldu. Bununla ilgili sayısız deney yaptık ve sonuç aldık." dedi.

Genellikle laboratuvarlarda kullanılan silika tüplerin 1700 derece sıcaklığa kadar dayanma özelliğini kullandıklarını belirten Çiçek, iki ucu körlenen tüpün sinterleme işlemi için uygun, çok az oksijenin bulunduğu fiziki ortamı sağladığını kaydetti.

Atmosfer kontrollü fırında üretilen bir ürün ile kapalı tüp sinterleme yöntemi ile üretilen ürün arasında metalürjik olarak fark bulunmadığına işaret eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Klasik toz metalurjisi ürünlerinde argon veya herhangi soy gaz atmosferinde sinterleme işlemi yapıldığında maliyeti 10 dolar ise bizim yöntemimizde maliyet 0,25 dolara kadar düşebilir. Atmosfer kontrollü bir fırının maliyeti 150 bin dolar civarında. Yüksek maliyetli soygazların sarf malzeme olarak kullanılması, deneyi oldukça pahalı hale getirmektedir. Ancak biz bu yöntemle argon atmosferi, atmosfer kontrollü bir fırın olmadan, 10 santimetrelik silika tüp ve birkaç dakika gaz kullanımıyla çok düşük maliyetle aynı işlemi yapabiliyoruz."

Kaynak: AA