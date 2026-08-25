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SUBÜ ve İTÜ'nün Ortak Patenti CENK Endüstri'ye Devredildi

SUBÜ ve İTÜ'nün Ortak Patenti CENK Endüstri'ye Devredildi
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirilen "Kenar Akış Kontrollü Aerodinamik Eksenel Fan Kanadı" başlıklı patent, CENK Endüstri firmasına devredilerek ticarileştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirilen "Kenar Akış Kontrollü Aerodinamik Eksenel Fan Kanadı" başlıklı patent, CENK Endüstri firmasına devredilerek ticarileştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin akademisyenlerinin ortak çalışmalarıyla, buluşçuluğunu SUBÜ'den Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aydın ve İTÜ'den Prof. Dr. Tahsin Engin'in üstlendiği patentin sanayiye kazandırılması amacıyla İTÜ'de imza töreni düzenlendi.

Törene; SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata ile CENK Endüstri firmasından Bilhan Bakanay ve Birey Bakanay katıldı. İmzalanan anlaşma ile iki üniversite ortaklığında üretilen bilimsel bilgi ve teknolojinin sanayiye aktarılması yönünde önemli bir adım atıldı.

Geliştirilen patentin CENK Endüstri tarafından ticarileştirilerek ekonomik ve sektörel değer üretimine katkı sağlaması hedeflenirken, SUBÜ'nün de Ar-Ge ve teknoloji transferi faaliyetlerinin ticarileştirilmesine ilişkin çıktıları artırmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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