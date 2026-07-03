Uşak'ın keten tohumu ve susamı coğrafi işaret tescili aldı
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın açıklamasına göre, 'Uşak keten tohumu' ve 'Uşak susamı' Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescil edilerek kentin tescilli ürünleri arasına katıldı.
"Uşak keten tohumu" ve "Uşak susamı" Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, kentin yerel değerlerini korumak ve tanıtmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Uşak keten tohumu ve Uşak susamı coğrafi işaretle tescillenerek kentin tescilli ürünleri arasındaki yerini aldı. Uşak'ın üretim kültürüne, yöresel mirasına ve marka değerine katkı sağlayan bu tescilden gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık