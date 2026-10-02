Kacır, TEKNOFEST'te patent başvurusunun 414'ten 11 binin üzerine çıktığını söyledi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda fikirlerin buluşlara, buluşların katma değere dönüşmesinin önemine işaret ederek, "23 yıl önce bu ülkede ?yılda 414 patent başvurusu yapılıyordu. Şimdi yılda 11 binden fazla patent başvurusu yapılıyor. Türkiye, ?kadın buluşçu oranında da dünya birincisi." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Bakan Kacır, burada düzenlenen "11. Uluslararası Buluş Fuarı-TÜRKPATENT ISIF'26 Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, bu yıl 11 ülkeden 367 buluşun Uluslararası Buluş Fuarı'nda sergilendiğini söyledi.

?Bu yönüyle söz konusu fuarın, Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) ev sahipliğinde gerçekleştirilen, alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olduğunu dile getiren Kacır, katılımcı 367 buluştan 12'sinin ödüle değer bulunduğunu ifade etti.

Kacır, ödül almış olsun olmasın bu heyecanı paylaşan, buluşlarıyla insanlığa, dünyaya değer katma yolculuğuna çıkmış tüm buluşçular ve onları destekleyen başta üniversiteler olmak üzere ?tüm kurumları kutladı.

Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda fikirlerin buluşlara, buluşların katma değere dönüşmesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kacır, şunları söyledi:

"Bu yolculukta bizimle birlikte olan ?üniversitelerimiz, teknoparklarımız, ?girişimci destek programlarının yürütücüsü kurumlarımız, ?Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne eşsiz katkılar veriyorlar. ?Türkiye, bu katkılar, emekler sayesinde fikri mülkiyet alanında her yıl kapasitesini daha ileri seviyelere taşıyor. 23 yıl önce bu ülkede ?yılda 414 patent başvurusu yapılıyordu. Şimdi yılda 11 binden fazla patent başvurusu yapılıyor. Türkiye, ?kadın buluşçu oranında da dünya birincisi. Hep birlikte daha gidecek çok yolumuz, ?birlikte hayata geçirilecek ?çok işimiz var."

Kacır, konuşmasının ardından ödülleri takdim etti.

Kaynak: AA