Circle IBM'in blok zinciri patent portföyünü satın alıyor

Circle yaptığı duyuruda anlaşmanın mali koşullarını paylaşmadı. Portföy, dünya genelinde 680'den fazla patent ailesini ve 1.000'e yakın tescilli patenti kapsıyor. Bu patentler, temel blok zinciri teknolojisinden bankacılığa, finansal hizmetlerden sigortaya, kurumsal altyapıdan tedarik zinciri doğrulamasına ve güvenli bulut operasyonlarına uzanan geniş bir alana yayılıyor.

Circle'a göre bu fikri mülkiyet, şirketin USDC stablecoinini, Circle Payments Network ödeme ağını, Arc blok zincirini ve büyüyen zincir üstü ürün yelpazesini doğrudan destekliyor. Duyurunun ardından Circle'ın CRCL hissesi yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

IBM BLOK ZİNCİRİNDE TEDARİK ZİNCİRİNE AĞIRLIK VERMİŞTİ

IBM'in blok zinciri çalışmaları büyük ölçüde tedarik zinciri uygulamalarına yoğunlaşmıştı. Bu uygulamalar, ürünlerin çok sayıda aracı arasında izlenmesinde şeffaflığı artırmayı amaçlıyor. Bir araştırma şirketine göre IBM, 500'den fazla blok zinciri patenti başvurusu yaptığı 2018-2019 zirve yıllarının ardından son dönemde başvurularını yavaşlattı. Circle ile IBM, ileride ek ticari fırsatları da birlikte değerlendirmeyi planlıyor.

CIRCLE İNTERNET TABANLI FİNANS ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYOR

Circle, USDC ile çapalanmış dünyanın en büyük stablecoin ağını işletiyor. Şirket ayrıca küresel para transferi için Circle Payments Network'ü ve internetin ekonomik işletim sistemi olarak konumlandırdığı kurumsal blok zinciri Arc'ı yürütüyor. Sektör verilerine göre USDC'nin arzı 27 Temmuz itibarıyla 74 milyar doların üzerine çıktı. Circle'ın genel hukuk müşaviri ve kurumsal sekreteri Sarah Wilson, fikri mülkiyetin şirketin misyonunu ilerletmek ve zincir üstü altyapının benimsenmesini genişletmek açısından kritik olduğunu belirtti. Wilson, IBM'in teknolojik yenilikte öncü olduğunu ve bu satın almanın Circle'ın internet tabanlı finansın altyapısını geliştirme kapasitesini artırdığını söyledi.

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