Hitit Üniversitesinde bıçaksız öğütme makinesi faydalı model tescili aldı

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özdilli tarafından kuru gıdaların bıçak kullanılmadan ezilerek öğütülmesini sağlayan "Kuru Gıdalar için Bıçaksız Ezme ve Öğütme Makinası", Türk Patent ve Marka Kurumunca faydalı model olarak tescillendi.

Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) koordinatörlüğünde başvurusu yapılan öğütme makinesi, geleneksel bıçaklı öğütme yöntemlerinden farklı olarak kuru gıdaların karşılıklı iki merdane arasında ezilmesi prensibiyle çalışıyor. Doç. Dr. Özgür Özdilli tarafından geliştirilen makinede zıt yönde dönen iki ezici merdane bulunuyor. Sisteme verilen kuru gıdalar bıçaklarla kesilmek yerine bu merdanelerin arasından geçirilerek eziliyor. Geliştirilen teknolojinin öne çıkan özelliklerinden birini de özel kanatçıklı taşıma sistemi oluşturuyor. Merdanelerin arasından geçerek aşağıya düşen malzemeler, makinenin içerisinde bulunan kanatçıklar aracılığıyla yeniden yukarı taşınıyor ve tekrar merdanelerin arasına bırakılıyor. Makine çalıştığı sürece devam eden bu döngü sayesinde gıdaların istenilen boyut ve homojenliğe ulaşıncaya kadar tekrar tekrar ezilebilmesi amaçlanıyor. Bıçaksız ezme ve öğütme prensibiyle geliştirilen makineyle çörek otu, keten tohumu ve benzeri kuru gıdaların tüketim öncesinde taze olarak öğütülebilmesine imkan sağlanıyor. Geleneksel bıçaklı sistemlere alternatif olarak geliştirilen teknolojiyle öğütme sürecinde oluşabilecek besin kayıplarının ve öğütülen ürünlerin bekleme süresine bağlı oksidasyonunun azaltılması hedefleniyor.

Ezme işlemiyle kuru gıdaların parçalanarak tüketilebilir forma getirilmesini sağlayan sistem, özellikle öğütüldükten sonra uzun süre bekletilmesi istenmeyen ürünlerin ihtiyaç anında hazırlanmasına yönelik alternatif bir yöntem sunuyor. Laboratuvar düzeyindeki prototipi tamamlanan sistem, ölçeklendirilebilir yapısıyla farklı kullanım alanlarına uyarlanabilecek şekilde tasarlandı. Makinenin küçük ölçekli versiyonunun evlerde çörek otu, keten tohumu ve benzeri kuru gıdaların öğütülmesinde mutfak ekipmanı olarak kullanılması öngörülüyor. Sistemin daha büyük ölçekte tasarlanması halinde ise gıda endüstrisindeki üretim süreçlerinde kullanılabilmesi hedefleniyor. Makinenin sürekli ezme ve döngü sistemi, özellikle çiğ köftelik bulgur gibi yoğun ezme ve yoğurma gerektiren ürünlerin işlenmesine yönelik de kullanım potansiyeli taşıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model tescili alan buluşun, farklı ölçeklerde üretime uyarlanarak gıda işleme alanında kullanıma sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı