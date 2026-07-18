Atatürk Üniversitesi, 3 ilaçta üretim aşamasına geldi

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl önce başlayan ilaç ham maddesi üretimi devam ediyor. 100 stratejik ilacın ham maddesini üretmeyi hedefleyen Atatürk Üniversitesi, 11'inde patent başvurusu yaparken, 88 akademisyenin çalışması sonucu 3 ilaçta da üretim aşamasına gelindi.

Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu desteğiyle Atatürk Üniversitesi'nde ilaç ham maddesi üretimine yönelik çalışmalar yaklaşık bir yıl önce başladı. Atatürk Üniversitesi'ne ait yüksek teknolojili ve güçlü altyapıya sahip kimya laboratuvarlarında yürütülen çalışmalarda, kimya, farmakoloji, organik kimya ve moleküler biyoloji alanlarından 88 akademisyen görev yapıyor. Stratejik olduğu belirlenen 100 ilacın üretimini hedefleyen çalışmalar kapsamında 11 çalışmada patent başvurusu yapıldı. Kan sulandırıcı, tansiyon ilacı ve alerji ilacında çalışmalar tamamlanarak üretim aşamasına gelindi.

İlaç ham maddesi üretiminde gelinen noktayla ilgili bilgi veren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum, bölge ve Türkiye'nin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin ilaç ham maddesi olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, "Dolayısıyla eczanedeki stratejik olan 100 ana alandaki ilacın yapımını Atatürk Üniversitesi üstlenmiş durumda. Bu alanda 88 bilim adamı bir yıldır çalışıyor. 11 ilacı ürettiler. Buradaki mesele Çin'in üretimindeki fiyatlarla üretimi yapabilmek. Maliyetleri daha da düşürebilmek. Şu anda 11 projenin 11'inde de patent başvurusu var. Rutin üretimin dışında bunu daha ucuz üretebilmek için çalışıyorlar. Kan sulandırıcı, tansiyon ilacı ve alerji ilacında şu anda fabrikamız hazır olsa ton işi üretime girebiliriz" dedi.

'İLAÇ HAM MADDE MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILACAK

Bu arada Atatürk Üniversitesi'nin ham madde üretimin üstlendiği ilaçların yapımı için kampüs yerleşkesinde 'İlaç Ham Madde Merkezi' kurulacak. Merkezin önümüzdeki günlerde temelinin atılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı