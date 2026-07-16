Haberler

Coğrafi İşaretli Emcelli biberinde bereketli hasat

Coğrafi İşaretli Emcelli biberinde bereketli hasat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Emcelli Biberi'nde hasat tüm hızıyla devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, üretim alanlarını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Sarıgöl'ün Emcelli Biberi'nde hasat tüm hızıyla sürüyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Emcelli Biberi'nde hasat bereketi yaşanıyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, ilçe programı kapsamında Emcelli Mahallesi'ndeki üretim alanlarını ziyaret ederek üreticilerle buluştu.

Ata tohumundan yetiştirilen ve adını üretildiği Emcelli Mahallesi'nden alan coğrafi işaretli Emcelli Biberi'nin hasat çalışmalarını yerinde inceleyen İl Müdürü Karayılan, üretici Nurullah Akbay'dan yetiştiricilik süreci, verim durumu ve hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Karayılan'a, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli ile Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar da eşlik etti.

Kendine özgü acılığı, parlak kırmızı rengi ve eşsiz aromasıyla Manisa ve çevresinde yoğun ilgi gören Emcelli Biberi'nin, coğrafi işaret tescili sayesinde katma değerinin daha da arttığı belirtildi. Coğrafi işaretli ürünün, hem yerel genetik kaynakların korunmasına katkı sunduğu hem de bölge üreticisine önemli ekonomik gelir sağladığı ifade edildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, coğrafi işaretli ürünlerin korunması, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Ünlülere yeni dalga operasyon! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında! Listede 25 isim var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın kuzeni de uyuşturucudan gözaltında

Cem Yılmaz'ın yakını da uyuşturucudan gözaltında
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Tuzla'da durdurulan otobüsten cephanelik çıktı: 120 silah ele geçirildi

Böylesi görülmedi! Çetenin otobüsü var ve içinden bunlar çıktı
Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı! Ayşe Nur Balcı gözaltında

Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı!

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sırasına şaşıracaksınız

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Nissan, 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor

Otomotiv devi 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor
Sepetini alan bahçeye koştu: Yaban mersinine yoğun ilgi

Sepetini alan bahçeye koştu: O meyveye yoğun ilgi