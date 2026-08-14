Balıkesirspor, Sedat Yiğit Kurnaz ile 1 Yıllık Sözleşme Yeniledi
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Balıkesirspor, altyapıdan yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Sedat Yiğit Kurnaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 31 maçta 8 gol ve 1 asist kaydeden Kurnaz, kırmızı-beyazlı formayla yeniden anlaştı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona iddialı hazırlanan Balıkesirspor iç transferde altyapı patentli futbolcusu Sedat Yiğit Kurnaz'la 1 yıllığına sözleşme yeniledi. Balıkesirspor'da yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 31 maçta 8 gol, 1 asistle görev yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp, "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, başarılı oyuncumuz Sedat Yiğit Kurnaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapımızdan yetişen Sedat'a aramıza tekrar hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" açıklamasını yayınladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı