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Balıkesirspor, Sedat Yiğit Kurnaz ile 1 Yıllık Sözleşme Yeniledi

Balıkesirspor, Sedat Yiğit Kurnaz ile 1 Yıllık Sözleşme Yeniledi
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Balıkesirspor, altyapıdan yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Sedat Yiğit Kurnaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 31 maçta 8 gol ve 1 asist kaydeden Kurnaz, kırmızı-beyazlı formayla yeniden anlaştı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona iddialı hazırlanan Balıkesirspor iç transferde altyapı patentli futbolcusu Sedat Yiğit Kurnaz'la 1 yıllığına sözleşme yeniledi. Balıkesirspor'da yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 31 maçta 8 gol, 1 asistle görev yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp, "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, başarılı oyuncumuz Sedat Yiğit Kurnaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapımızdan yetişen Sedat'a aramıza tekrar hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" açıklamasını yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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