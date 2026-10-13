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BEUN'lu Prof. Dr. Zuhal Gerçek'in kanser ilacı buluşu Avrupa patent onayı aldı

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BEUN'lu Prof. Dr. Zuhal Gerçek'in kanser ilacı buluşu Avrupa patent onayı aldı
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BEUN Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek'in buluşçuları arasında yer aldığı kanser ilacı adayı molekül buluşu Avrupa Patent tarafından tescile uygun bulundu. Buluş, 22 Temmuz 2024'te TÜRKPATENT tarafından da tescillendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Fen Fakültesi Makine Kimya Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Zuhal Gerçek'in buluşçuları arasında yer aldığı "Kanser Tedavisinde İlaç Adayı Olarak Kullanılabilecek Arilidin Barbitürat Türevi Özgün Moleküller" başlıklı buluş, Avrupa Patent tarafından patent tesciline uygun bulundu.

BEUN Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek ve İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Güzel ve Tıbbi Farmakoloji Bölümünde doktora çalışması yürüten Betül Yaşin tarafından geliştirilen "Kanser Tedavisinde İlaç Adayı Olarak Kullanılabilecek Arilidin Barbitürat Türevi Özgün Moleküller" başlıklı buluş, Avrupa Patent tarafından patent tesciline uygun bulundu.

Buluş, kanser tedavisinde kullanılabilecek ilaçların geliştirilmesine yönelik dört farklı kimyasal bileşiği ve bu bileşiklerin çeşitli kimyasal biçimlerini kapsıyor. Çalışma, söz konusu moleküllerin yeni ilaç adaylarının geliştirilmesinde değerlendirilmesine yönelik bir araştırma niteliği taşıyor.

Söz konusu buluş, 22 Temmuz 2024 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından da tescillendi.

Rektör Ulusoy: "Bilimsel çalışmaların uluslararası patent süreçlerinde yer alması üniversitemiz adına memnuniyet vericidir"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, şu ifadeleri dile getirdi: "Üniversitelerimizde yürütülen bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde patent süreçlerine konu olması, araştırma çıktılarının fikri mülkiyet kapsamında korunması açısından önem taşımaktadır. Öğretim üyemiz Prof. Dr. Zuhal Gerçek'in de buluşçuları arasında yer aldığı bu çalışmanın Avrupa patent sürecinde geldiği aşama bizleri memnun etmiştir. İstanbul Medipol Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu iş birliğinin, bilimsel araştırmaların geliştirilmesine ve farklı disiplinler arasında bilgi paylaşımının güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyorum. Çalışmada emeği bulunan öğretim üyelerini ve araştırmacımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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