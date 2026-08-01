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BARÜ hidrojen üretimine yönelik geliştirilen hibrit yapının patentini aldı

BARÜ hidrojen üretimine yönelik geliştirilen hibrit yapının patentini aldı
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Bartın Üniversitesinde (BARÜ) hidrojen enerjisi üretiminde uygulanmak üzere geliştirilen hibrit yapı Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillendi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) hidrojen enerjisi üretiminde uygulanmak üzere geliştirilen hibrit yapı Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillendi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) geliştirilen nitelikli projeler aldıkları patentlerle tescillenmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak "Rutenyum Nanoparçacıklı ve Amin Fonksiyonlu Ağ Örgülü Ko-Polimer Destek Materyalinden Oluşan Hibrit Yapının Üretimi" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından patent almaya hak kazandı.

Nanomalzeme, kataliz ve enerji depolama sistemlerinde kullanılabilen hibrit yapı; BARÜ Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy, Fen Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Doç. Dr. Ahmet Bulut ile Pamukkale Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Latif Elçi tarafından geliştirildi. Buluşta rutenyum nanoparçacıkları ile amin fonksiyonlu ağ örgülü ko-polimer destek materyalinden hibrit yapı üretimi sağlanacak. Kimyasal irca etme işlemiyle elde edilen yapı, ardından gerçekleştirilecek işlemlerle kullanıma hazır katalizör haline getirilecek. Üretilen hibrit yapının hidrojen enerjisi üretimindeki uygulamalara katkı sunması hedefleniyor.

Yenilikçi yöntemlerle geliştirilen hibrit yapının patent almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, proje ekibini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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