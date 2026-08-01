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Türk ve Çinli bilim insanlarının bilgi güvenliği alanında geliştirdiği 3 sistem Çin’de patent aldı

Türk ve Çinli bilim insanlarının bilgi güvenliği alanında geliştirdiği 3 sistem Çin’de patent aldı
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Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Akif Akgül ve Çin’deki Nanjing University of Information Science & Technology’den Prof. Dr. Chunbiao Li’nin öncülük ettiği araştırma ekibinin elektronik mühendisliği ve bilgi güvenliği alanında geliştirdiği 3 sistem patent aldı.

Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Akif Akgül ve Çin'deki Nanjing University of Information Science & Technology'den Prof. Dr. Chunbiao Li'nin öncülük ettiği araştırma ekibinin elektronik mühendisliği ve bilgi güvenliği alanında geliştirdiği 3 sistem patent aldı.

Hitit Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Akgül ile Nanjing University of Information Science & Technology'den Prof. Dr. Chunbiao Li'nin öncülüğündeki araştırma ekibi tarafından sunulan ve Çin Patent Ofisi (CNIPA) tarafından kabul edilerek yayımlanan patentler özellikle gizli iletişim, bilgi şifreleme, kaotik sinyallerin üretimi ve gelişmiş elektronik sistemler gibi alanlarda öne çıkabilecek nitelikte yeni teknolojileri konu alıyor.

Kopyalanması neredeyse imkansız olan iletişim kanalları oluşturabiliyor

Geliştirilen sistemler, siber güvenlikten radar teknolojilerine kadar birçok alanda potansiyel kullanım sunuyor. İlk patentte geliştirilen sistem, özel bir elektronik devre sayesinde karmaşık ve tahmin edilmesi çok zor sinyaller üretebiliyor. Bu sinyallerin gücü ve yapısı, sistem üzerindeki bazı ayarlar ile kolayca değiştirilebiliyor. Bu da hem cihazın kullanımını esnek hale getiriyor hem de kurulumu ve ayarlanmasını kolaylaştırıyor. Bu teknoloji özellikle bilgilerin gizli ve güvenli şekilde iletilmesi gereken durumlarda ön plana çıkıyor. Bu karmaşık sinyaller, dışarıdan izlenmesi ya da kopyalanması neredeyse imkansız olan iletişim kanalları oluşturabiliyor. Bu sayede şifreleme, güvenli haberleşme gibi alanlarda büyük bir avantaj sağlıyor. İkinci patentte geliştirilen sistem, iki özel elektronik bileşen (memristör) kullanarak sinyallerin gücünü ve yönünü (pozitif/negatif gibi) kontrol edebiliyor. Bu sayede, dışarıdan müdahaleye kapalı, kendini otomatik ayarlayabilen güvenli sinyaller üretilebiliyor. Bu sistem, yalnızca güvenli haberleşme için değil, aynı zamanda bilgisayarlar ve dijital sistemlerde şifreleme ve güvenlik amacıyla kullanılan rastgele sayıları üretme gibi birçok önemli alanda da kullanılabilir.

Üçüncü patent ise üç boyutlu sinyal üretimi yapabilen gelişmiş bir devre tasarımına dayanıyor. Bu sistem, sinyallerin hem gücünü hem de yönünü çok hassas şekilde ayarlayabiliyor. Bu özellikleri sayesinde yalnızca gizli ve şifreli iletişim sistemlerinde değil, radar teknolojisi, sinyal algılama sistemleri ve ileri düzey elektronik iletişim uygulamalarında da kullanılabilecek esnek ve güçlü bir altyapı sunuyor.

Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Akif Akgül'ün de araştırma ekibinde yer aldığı bu projeler, Türkiye ile Çin arasında yürütülen akademik iş birliğinin başarılı bir örneğini oluşturuyor. Disiplinler arası bu ortak çalışmalar, bilgi güvenliği, elektronik devre tasarımı ve yapay zeka destekli donanım sistemleri gibi alanlarda iki ülkenin bilimsel kapasitesini bir araya getirerek, yenilikçi ve stratejik çıktılar üretilmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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