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Bingöl Burma Kadayıfı Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Bingöl Burma Kadayıfı Coğrafi İşaret Tescili Aldı
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Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusu sonucu Bingöl burma kadayıfı, Türk Patent ve Marka Kurumunca 1886 tescil numarasıyla coğrafi işaretle tescillendi. Başkan Kadir Çintay, bu değerin Bingöl adıyla koruma altına alınmasından gurur duyduklarını belirtti.

Bingöl burma kadayıfı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, odalarının başvurusu sonucu Bingöl burma kadayıfının 1886 tescil numarasıyla coğrafi işaret aldığını belirtti.

Burma kadayıfın kentin önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Çintay, "12.12.2025 Dünya Bingöllüler Günü'nde çıktığımız bu yolculuğu bugün güzel bir sonuçla taçlandırdık. Bir değerimizi daha ait olduğu toprakların adıyla koruma altına almanın gururunu yaşıyoruz. Bingöl'ün değeri, Bingöl'ün adıyla yaşayacak. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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