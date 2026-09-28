KMÜ açılış töreninde Rektör Gavgalı, patent sayısının 2'den 36'ya çıktığını açıkladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) 2026-2027 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'nın ev sahipliğinde KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Üniversitenin tanıtım videosunun izletildiği törende konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, yeni akademik yılının öğrenci ve akademik personele hayırlı olmasını diledi.

Yeni bir akademik yıla başlarken yalnızca üniversitemizin geleceğine değil, ülkemizin geleceğine karşı taşıdığımız sorumluluğun da bilincindeyiz diyen Gavgalı, "Türkiye'nin terörü gündeminden tamamen çıkararak milli birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediği Terörsüz Türkiye sürecini son derece önemli görüyoruz. Çünkü güçlü bir Türkiye'nin yolu huzur içerisinde birlikte yaşayan, üreten, düşünen ve geleceğini ortak hedefler etrafında inşa eden güçlü bir toplumdan geçmektedir" dedi.

"Üniversite yalnızca bilgiyi aktaran bir kurum değildir"

Üniversitenin son yıllarda önemli mesafe katettiğini ifade eden Gavgalı, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak bizim için üniversite yalnızca bilgiyi aktaran değil, bilgi üreten, bilgiyi teknolojiye dönüştüren ve ürettiği değeri toplumla buluşturan bir kurumdur. Bu anlayışla araştırma ve geliştirme kapasitemizi üniversitemizin temel gelişim alanlarından biri haline getirdik" ifadelerini kullandı.

Patent ve proje sayılarında dikkat çeken artış

Son 5 yılda üniversitenin bilimsel çalışmalarında önemli artış yaşandığını kaydeden Gavgalı, "Üniversitemizin patent tescil sayısı 2'den 36'ya, TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayımız 5'ten 39'a, Ar-Ge projelerimiz ise 8'den 51'e yükselmiştir. Ayrıca 2026 yılında üniversitemizde yürütülen bilimsel projelerin toplam bütçesi 63 milyon lirayı aşmıştır" diye konuştu.

Üniversite-sanayi iş birliği güçlendiriliyor

Araştırmaların yalnızca üniversite sınırları içerisinde kalmasını istemediklerini dile getiren Gavgalı, bilginin üretime, üretimin ise ekonomik ve toplumsal değere dönüşmesini önemsediklerini belirtti. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirdiklerini aktaran Gavgalı, akademisyenlerin girişimcilik ekosistemi içerisinde daha fazla yer almalarını teşvik ettiklerini söyledi.

Enerjiden savunma sanayisine geniş çalışma alanı

Enerjiden tarıma, yeni nesil güneş enerjisi teknolojilerinden savunma sanayisine kadar farklı alanlarda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Gavgalı, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yalnızca bilgi üreten bir kurum olmanın ötesinde, ürettiği bilgiyi teknolojiye, yeniliğe ve toplumsal faydaya dönüştüren, çözüm geliştiren bir üniversite olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir" dedi.

"Hedefimiz dünya sıralamasında ilk bine girmek"

Akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Gavgalı, "Üniversiteleri büyüten yalnızca binaları değildir; hedefleri ve insan kaynağıdır. Bugüne kadar gösterdiğiniz gayret ve başarılar, daha fazlasını yapabileceğimizin göstergesidir. Hedefimiz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin dünya sıralamasında ilk bin içerisinde yer almasıdır. 2026-2027 akademik yılının öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"KMÜ gelişen ve büyüyen bir üniversite"

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ise Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin gelişen ve büyüyen bir üniversite olduğunu söyledi.

Üniversitenin kentteki birçok kurumla iş birliği içerisinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Çiçek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde bizler de tüm kamu kurumlarımızla birlikte ekonomiden sanayiye, tarımdan enerjiye pek çok alanda iş birliği içerisindeyiz. Çeşitli sosyal problemlerin çözümü noktasında da üniversitemizin entelektüel kapasitesinden faydalanıyoruz. Bu anlamda kıymetli rektörümüze, ekibine, dekanlarımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. 2026-2027 akademik yılının ülkemize, bölgemize, ilimize, hocalarımıza ve öğrencilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de program kapsamında 2026-2027 akademik yılının ilk dersini verdi.

Törene, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver ile il protokolü katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı