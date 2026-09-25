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Salihli'nin Sultani Üzüm Pekmezi TÜRKPATENT'ten coğrafi işaret aldı

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Salihli'nin Sultani Üzüm Pekmezi TÜRKPATENT'ten coğrafi işaret aldı
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Salihli'de geleneksel yöntemle üretilen Sultani Üzüm Pekmezi, TÜRKPATENT'ten coğrafi işaret aldı. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, 2022'de yapılan başvurunun 4 yıl sonra sonuçlandığını belirtti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen "Sultani Üzüm Pekmezi", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret almaya hak kazandı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl üzüm üretiminde bolluk yaşandığını belirtti.

Ürünleri iç piyasada değerlendirmenin yollarını aramak gerektiğini ifade eden Yüksel, geleneksel yöntemle Sultani üzümden hazırlanan pekmez için 2022'de coğrafi tescil başvurusu yaptıklarını anlattı.

Yüksel, 4 yıl sonra ürünün Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret almaya hak kazandığını belirterek, yöresel ürünleri tescil korumasına alarak değerini artırmaya çalıştıklarını vurguladı.

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Kaynak: AA
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