Haberler

BARÜ, -150 °C'ye kadar soğutan sisteme TÜRKPATENT'ten patent aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BARÜ, -150 °C'ye kadar soğutan sisteme TÜRKPATENT'ten patent aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Üniversitesi (BARÜ), mühendislik malzemelerinin -150 °C'ye kadar test edilmesini sağlayan soğutma sistemine TÜRKPATENT'ten patent aldı. Sistem, tribolojik çalışmalarda Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ), mühendislik malzemelerinin çok düşük sıcaklıklardaki dayanıklılığının test edilmesine yönelik geliştirilen soğutma sistemine Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) patent aldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bilimsel araştırma ve yenilikçi teknoloji alanındaki çalışmalarıyla yeni bir buluşu daha patentlerine ekledi. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Yılmaz Küçük ile Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök'ün geliştirdiği "Tribotest Haznesini Kriyojenik Sıcaklıklara Kontrollü Soğutma Sistemi" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) patent almaya hak kazandı.

Mühendislik malzemelerinin düşük sıcaklıklardaki davranışı incelenebilecek

Geliştirilen yenilikçi sistem, mühendislik malzemelerinin sıfırın altındaki düşük sıcaklıklardan kriyojenik sıcaklıklara (-150 °C) kadar aşınma davranışlarının kontrollü bir ortamda belirlenmesine imkan sağlıyor. Sistem sayesinde ortam sıcaklığı kontrollü biçimde -150 °C'ye kadar düşürülebiliyor. Buluş; her türlü mühendislik malzemesinin düşük ve kriyojenik sıcaklık şartlarındaki aşınma davranışlarının araştırılması, malzeme performanslarının değerlendirilmesi ve bu şartlara yönelik bilimsel çalışmaların yürütülmesi açısından önemli bir altyapı sunuyor.

Sistem, tribolojik çalışmalarda Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor

Kontrollü soğutma sistemi, araştırmacılara deney ortamının sıcaklığını belirli şartlar altında yönetebilme olanağı sağlıyor. Geliştirilen soğutma sistemiyle tribolojik çalışmalar açısından Türkiye'de bir ilke imza atılırken araştırmacılara düşük sıcaklıklarda malzemelerin sürtünme ve aşınma davranışlarını inceleme imkanı sunuluyor. Bu yönüyle buluşun akademik ve teknolojik çalışmalara katkı sunması hedefleniyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üretilen bilimsel bilginin teknolojiye ve katma değere dönüştürülmesine önem verdiklerini belirterek patentlenen çalışmaları dolayısıyla Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök ve Doç. Dr. Yılmaz Küçük'ü tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırmızı ışıkta bekleyen dolmuş şoförü, fiyatını uygun bulunca yolculara marul ısmarladı

Kırmızı ışıkta beklerken fiyatını uygun bulunca yolculara ısmarladı
Otobüs ile çarpışan hafif ticari araçtaki karı-koca öldü: 3 yaralı

Karı-koca, korkunç kazada can verdi
ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor

Gemi yola çıktı, içinde 10 bin ek asker var
Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin, Suudi Arabistan’daki saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin Medine'ye saldırısına kınama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında 5 tutuklama

Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu?

Bahçeli cezaevindeki bir isme Pervin Buldan'la selam yolladı
Kız arkadaşına sarılan gence dehşeti yaşattı: Hiç acımadan bıçakladı

Sadece kız arkadaşına sarılmıştı! Neredeyse canından oluyordu
Yılancı Kemal'e dişli rakip! Yakalamak tam 4 saat sürdü

Yılancı Kemal bu kez fena terledi!
Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü

Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

Türkiye güne yine operasyonla başladı! CHP'li başkan gözaltında
Mekke'de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı

Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı: Kabe'yi kana bulayacaktı