TÜRKPATENT Saat Tasarım Yarışması Başlattı

TÜRK Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), saat tasarımı alanında yeni bir yarışma başlattığını duyurdu. Kurum tarafından hayata geçirilen 'Saat Tasarım Yarışması' ile yenilikçi ve özgün tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılması, tasarımların ticarileşme süreçlerine kazandırılması ve yeni yeteneklerin desteklenmesi hedefleniyor.

Yarışma kapsamında zaman kavramının kültürel, teknolojik ve gündelik yaşam içindeki dönüşümünden hareketle, çağın ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek saat tasarımlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Katılımcılardan estetik değer ile teknik uygulanabilirliği bir araya getiren, geleneksel saatçilik anlayışını modern tasarım ve teknolojilerle buluşturan özgün ve üretilebilir tasarımlar ortaya koymaları bekleniyor.

Yarışma lise, üniversite ve serbest olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Yarışma kapsamında dereceye giren katılımcılara her kategori için ayrı ayrı olmak üzere lise kategorisinde birincilik 50 bin TL, ikincilik 40 bin TL, üçüncülük 30 bin TL, dördüncülük 20 bin TL, beşincilik 10 bin TL, üniversite kategorisinde birincilik 75 bin TL, ikincilik 60 bin TL, üçüncülük 45 bin TL, dördüncülük 30 bin TL, beşincilik 15 bin TL, serbest kategoride ise birincilik 100 bin TL, ikincilik 80 bin TL, üçüncülük 60 bin TL, dördüncülük 40 bin TL, beşincilik için 20 bin TL ödül verilecek. Ayrıca başvurular arasından seçilen ve ticarileşme potansiyeli olan tasarımlara ticarileşme ödülleri verilerek, tasarımların üretilmesine katkı sağlanacak.

Son başvuru tarihi 30 Haziran 2026 olan yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye TÜRKPATENT'in internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı