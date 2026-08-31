Haberler

BARÜ'den OLED ışık kalitesini artıran yenilikçi buluşa patent

BARÜ'den OLED ışık kalitesini artıran yenilikçi buluşa patent
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) OLED sistemlerinde ışık kalitesinin iyileştirilmesine yönelik geliştirilen kompozit altlık teknolojisi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillendi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) OLED sistemlerinde ışık kalitesinin iyileştirilmesine yönelik geliştirilen kompozit altlık teknolojisi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillendi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy'un geliştirdiği "Kendinden Dalga Boyu Dönüştürücülü Kompozit Bir Altlık" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından patentlendi.

Polimer yapılı esnek altlık teknolojilerine yenilikçi bir yaklaşım sunan buluş, özellikle Organik Işık Yayan Diyot (OLED) sistemlerinde ışık kalitesinin iyileştirilmesine yönelik önemli avantajlar sağlıyor. Geliştirilen kompozit altlık sayesinde OLED sistemlerinden yayılan mavi ışığın, turuncu veya kırmızı dalga boylarında floresans ışığa dönüştürülmesi mümkün hale geliyor. Buluşun OLED tabanlı aydınlatma ve görüntüleme sistemlerinde ışığın niteliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Patent tescili alan kompozit yapının BARÜ'nün yenilikçi ve teknoloji odaklı çalışmalarının önemli bir göstergesi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, proje yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy'u tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Emekliye 'dev zam' hazırlığı

Emekliye 'dev zam' hazırlığı
Murat Ağırel savcılığa belgeleri verdi! Gökçek dosyasında milyon euroluk iddialar

Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm

Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı
İmzalar atıldı! Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'dan 125 milyon Euro'luk dev transfer

Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'dan 125 milyon Euro'luk dev transfer
İstanbul'daki bu binayı gören bir daha bakıyor! Üzerinden araçlar geçiyor

Bu binayı gören bir daha bakıyor

Adıyaman’da sinir krizi geçiren kadın kendisini bıçakla yaraladı

Sinir krizi geçirdi: Sonrasına kimse engel olamadı

Bakan Çiftçi'den Gürcistan çıkarması: Suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığı gündemde

Bakan Çiftçi'den Gürcistan çıkarması! Suç örgütlerinin sonu yaklaştı
Girne'deki faciada aramalar derinleşiyor! Türkiye'den özel gemi yola çıktı

Faciada aramalar derinleşiyor! Türkiye'den özel gemi yola çıktı