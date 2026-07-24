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Antalya Gastronomi Platformu marka tescili aldı

Antalya Gastronomi Platformu marka tescili aldı
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Antalya'yı gastronomi alanında uluslararası bir destinasyon haline getirmek amacıyla kurulan "Antalya Gastronomi Platformu" (AGP), Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) marka tescili aldı.

Antalya'yı gastronomi alanında uluslararası bir destinasyon haline getirmek amacıyla kurulan "Antalya Gastronomi Platformu" (AGP), Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) marka tescili aldı.

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun öncülüğünde kurulan, koordinatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ACİMER) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zanbak'ın yürüttüğü platform için Muratpaşa ilçesinde tescil töreni düzenlendi.

Platform Başkanı Tekelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024'te kurulan platformda, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in destekleriyle başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Kentte coğrafi işaretler alanında önemli çalışmalara imza attıklarını aktaran Tekelioğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalara başladığımızda Antalya'nın yaklaşık 30 coğrafi işaret başvurusu vardı. Bu sayı 2025 yılında 143'e ulaştı ve Antalya, o yıl Türkiye'de en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan il oldu. Şu anda başvurusu yapılmış 182 coğrafi işareti var, bu çok büyük başarı. Tabii bunların tescillenmesi önemli."

Tekelioğlu, başta Gaziantep olmak üzere birçok ile bu alanda destek verdiklerini vurgulayarak, Antalya'nın sahip olduğu gastronomi ve coğrafi işaret potansiyelini de harekete geçirdiklerini dile getirdi.

Platformun marka olarak tescillenmesinin yürütülen çalışmalar açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Tekelioğlu, "Marka tesciliyle birlikte büyük çalışmalara imza atacağız. Antalya'nın gastronomi potansiyeli son derece önemli. Kentin lezzetini, ustalarının hünerini ve gastronomi kültürünü bütün dünyaya tanıtacağız, amacımız bu." diye konuştu.

Tekelioğlu, platformun başarısının temelinde kamu, sivil toplum ve akademinin güçlü işbirliğinin bulunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Zanbak da Antalya'nın yöresel ürünleri ve lezzetlerinin tescillenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında platform olarak çok sayıda toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Açıklamaların ardından, Adres Patent Kamu ve STK Direktörü Derya Kılıç, Prof. Dr. Tekelioğlu'na marka tescil belgesini takdim etti.

Toplantıya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ???????Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve platform üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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