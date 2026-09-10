Acıpayam Çakır havucu coğrafi işaretle tescillendi

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yetiştirilen Acıpayam Çakır havucunun Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescil edildiğini bildirdi.

Tin, yaptığı yazılı açıklamada, tescilin, bölgenin üretim kültürünün korunması, ürünün katma değerinin artırılması ve üreticinin emeğinin karşılık bulması açısından önemli olduğunu belirtti.

Çakır havucunun bölgenin üretim geleneğinin bir parçası olduğunu ifade eden Tin, şunları kaydetti:

"Çakır'ın bereketli topraklarında alın teriyle yetişen Acıpayam Çakır havucu artık tescilli bir değerimizdir. Sıkı takibimiz ve gayretimiz neticesinde Acıpayam Çakır havucu, 1897 numarayla menşe adı olarak coğrafi işaret tesciline kavuştu. Bereketli topraklarımızda yıllardır sürdürülen üretim geleneğini, emeği ve yerel değerlerimizi kayıt altına alıyoruz."

Tin, coğrafi işaret tescilinin Acıpayam ve Çakır'ın tarımsal potansiyeline katkı sağlayacağını ifade ederek şöyle devam etti:

"Bizim anlayışımızda üretim, sadece tarladan ürün almakla bitmiyor. Üretimin değerini artırmak, emeğin karşılığını büyütmek ve yerel zenginliklerimizi geleceğe taşımak gerekiyor. Çakır havucu da bu anlayışın güzel bir örneği. Coğrafi işaretle birlikte ürünümüzün bilinirliğini ve marka değerini daha da yükseltecek, üreticimizin emeğini daha güçlü bir ekonomik değere dönüştürmek için hep birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA