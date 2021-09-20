Marmaris Haberleri

İçimizden Biri nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İçimizden Biri hangi şehirde çekiliyor? Dizi Türkiye'de mi çekildi?
Son dakika haber... İngiltere'nin Türkiye'yi karantina listesinden çıkarması Muğla'da beklentileri yükseltti
Son dakika gündem: Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da yanan 2 bin 516 binanın 1100'ü yıkıldı
Son dakika haber! BAKAN KURUM: ANTALYA VE MUĞLA'DA YANAN 2156 BİNANIN 1100'Ü YIKILDI
ORMAN YANGININDA YARALANAN HAYVANLAR, YENİ YAŞAM ALANLARINDA MÜZİKLE KARŞILANDI
Barbaroslar nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Son dakika gündem: Alevleri görünce diskodaki eğlenceye son verip yangına koştular