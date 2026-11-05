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Muğla Marmaris'te yol çökünce kontrolden çıkan otomobil asılı kaldı, sürücü yaralandı

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Muğla Marmaris'te yol çökünce kontrolden çıkan otomobil asılı kaldı, sürücü yaralandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yolunun bir bölümünün çökmesi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarında asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araçtaki yolcu yara almadan kurtuldu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yolun çökmesi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarında asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi Sinan Caddesi, Uydukent 3 Sitesi karşısında bulunan 418. Sokak üzerindeki orman yolunda meydana geldi. Naci Yavuz (70) yönetimindeki 48 GM 419 plakalı otomobil, toprak yolda ilerlediği sırada yolun bir bölümünün çökmesi nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında asılı kaldı. Yaralanan sürücü Naci Yavuz ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yanında yolcu olarak bulunan Didem Yavuz (43) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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