Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Marmaris Halk Plajı sonbaharda güvercin ve olta balıkçılarına ev sahipliği yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris Halk Plajı sonbaharda güvercin ve olta balıkçılarına ev sahipliği yapıyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris Halk Plajı, sonbaharın gelişiyle yazın kalabalığını geride bırakıp sakinleşti. Plajda artık tatilcilerin yerini kumsalda dolaşan güvercinler ve kıyıda olta balıkçılığı yapan vatandaşlar alıyor.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan Marmaris Halk Plajı, sonbaharın gelişiyle birlikte sakinliğe büründü. Yazın kalabalığının yerini güvercinler ve kıyıda oltalarıyla balık tutan vatandaşlar aldı.

Marmaris'te yaz boyunca denize giren, güneşlenen ve sahilde vakit geçiren tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu halk plajı, Kasım ayında farklı bir görüntüye sahne oluyor. Yazın hareketli günlerini geride bırakan sahilde artık güvercinler kumsalda özgürce dolaşırken, olta balıkçıları da deniz kıyısında balık tutarak vakit geçiriyor.

Marmaris Halk Plajı'nın adeta simgesi haline gelen güvercinler, kumsalda gruplar halinde dolaşarak sonbaharın sakinliğinin keyfini çıkarıyor. Olta balıkçıları ise denize uzattıkları oltalarıyla hem balık tutuyor hem de Marmaris'in huzurlu atmosferinin tadını çıkarıyor. Yazın şezlongların, şemsiyelerin ve tatilcilerin doldurduğu plajda şimdi güvercinlerin kanat sesleri ve balıkçıların sessiz bekleyişi hakim oluyor.

Marmaris Halk Plajı, yazın kalabalık ve hareketli yüzünün ardından sonbaharda güvercinlere ve olta balıkçılarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Osimhen ve Leao sakatlanmıştı! RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi15

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz!
25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu43

Adı "swinger" iddialarına karışan eski eş, sessizliğini bozdu

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp21

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi78

Bu görüntü saat 9'u 5 geçe kaydedildi!
Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı

Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili sözleri kan dondurdu
Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma12

Günün karesi Serhat ilimizden
Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia

Öldü denilen Survivor Taner'in son durumu ortaya çıktı
İstanbul'da D-100'de İncirli çilesi! Yan yol kapandı, 5 dakikalık yol 45 dakika sürdü

5 dakikalık yol 45 dakika sürdü! Taksici tek kelimeyle özetledi