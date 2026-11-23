Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarpan motosikletin genç sürücüsü, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza, İçmeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 22 Kasım Pazar günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Hamdi Aras Özsoy (17) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski Aquapark toplanma alanı yakınlarında yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özsoy, yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan genç, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Y.Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı