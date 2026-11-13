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Muğla Marmaris'te operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve 33 fişek ele geçirildi

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Muğla Marmaris'te operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve 33 fişek ele geçirildi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ruhsatsız tabanca temin eden şüphelilere yönelik operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve 33 fişek ele geçirildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda ekipler 2 ruhsatsız tabanca ve 33 fişek ele geçirdi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız tabanca temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 33 fişek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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