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Muğla'da görevleri 31 Ekim'de sona erecek helikopter ekibine teşekkür belgesi verildi

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Muğla'da görevleri 31 Ekim'de sona erecek helikopter ekibine teşekkür belgesi verildi
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Muğla'da orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan ve 31 Ekim'de görevleri sona erecek helikopter ekibine teşekkür belgesi verildi. Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Marmaris Çetibeli ve Milas Beçin Denizcik Depoda konuşlu ekiplere 2026 yılındaki gayretleri için teşekkür etti.

Muğla bölgesinde orman yangınları ile mücadele kapsamında görev yapan ve 31 Ekim'de görevleri sona erecek olan helikopter pilotları ve yardımcı personeline teşekkür belgeleri verildi. Milas ve Marmaris dışında kalan hava araçlarının görev süresi 15 Ekim'de sona ermişti.

Milas Beçin ve Marmaris'te konuşlu helikopterlerin pilot ve yardımcı personelinin görev süresinin 31 Ekim'de sona erecek olması nedeniyle Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve ilgili birim müdürleri tarafından pilot ve yardımcı personele teşekkür belgeleri verildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, orman yangınlarıyla mücadelede görev alan ve 31 Ekim tarihi itibariyle görevleri sona erecek hava araçları ekiplerini ziyaret ederek, 2026 yılında yangınla mücadeledeki üstün gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Marmaris Çetibeli ve Milas Beçin Denizcik Depoda konuşlu olarak görev yapan hava aracı personeline teşekkür belgeleri verildi. Programa OYM Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Havacılık İşletme Müdürü İlker Yaslan eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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