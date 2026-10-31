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Yeni Parti Marmaris İlçe Başkanı Bedir, 5 bin üye hedefiyle seçimlere hazırlanıyor

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Yeni Parti Marmaris İlçe Başkanı Bedir, 5 bin üye hedefiyle seçimlere hazırlanıyor
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Yeni Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Bedir, ilçedeki mevcut 2 bin 215 üyeyi kısa sürede 5 bin üyeye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Bedir, partiyi genel ve yerel seçimlere en güçlü şekilde hazırlamayı amaçladıklarını belirtti.

??????? Yeni Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Bedir, ilçede 5 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, genel ve yerel seçimlere güçlü şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Yeni Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Bedir ve yönetim kurulu üyeleri, Kemeraltı Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Göreve yeni başladıklarını belirten Bedir, il başkanlığı seçimini tamamladıklarını, sıradaki hedeflerinin genel başkanı üyelerin katılımıyla ön seçim yöntemiyle belirlemek olduğunu ifade etti.

Marmaris'te kısa sürede 5 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Bedir, mevcut üye sayılarının 2 bin 215 civarında olduğunu kaydetti.

Gençlik ve kadın kolları ile mahalle temsilciliklerini oluşturduklarını bildiren Bedir, sahaya inerek esnafı ve vatandaşları ziyaret edeceklerini belirtti.

Mazbata almalarının ardından Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez mahalle muhtarlarını ziyaret ettiklerini anlatan Bedir, kırsal mahalle muhtarlarıyla da bir araya geleceklerini söyledi.

Protokol ziyaretleri kapsamında kaymakamlık, emniyet müdürlüğü ve belediye başkanlığını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Bedir, Yeni Parti'yi Marmaris'te yapılacak genel ve yerel seçimlere en güçlü şekilde hazırlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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