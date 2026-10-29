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Marmaris'te Cumhuriyet'in 103. yılında vatandaşlar Cumhuriyet Sofrası'nda buluştu

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Marmaris'te Cumhuriyet'in 103. yılında vatandaşlar Cumhuriyet Sofrası'nda buluştu
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Marmaris'te Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Marmaris Belediyesince Kordon Caddesi'nde 'Anadolu'nun Bereketi Cumhuriyet Sofrası' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Belediye Başkanı Acar Ünlü de vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında vatandaşlar "Anadolu'nun Bereketi Cumhuriyet Sofrası" etkinliğinde bir araya geldi.

Marmaris Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kordon Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar aynı sofrada buluşarak bayram coşkusunu paylaştı.

Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet'in en büyük ortak değer ve insanları bir arada tutan en güçlü bağ olduğunu belirtti.

Bu anlamlı günde vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Ünlü, "Cumhuriyetimizin değerlerini dayanışma, kardeşlik ve birlik ruhuyla gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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