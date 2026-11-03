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Marmarisli boksör Fatmanur Akbulut, U15 Avrupa'da 46 kiloda Avrupa şampiyonu oldu

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Marmarisli boksör Fatmanur Akbulut, U15 Avrupa'da 46 kiloda Avrupa şampiyonu oldu
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Marmarisli boksör Fatmanur Akbulut, Trabzon'da düzenlenen U15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 46 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Akbulut, antrenörü ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etti, Kaya sporcuyu tebrik edip hediye takdim etti.

Marmarisli boksör Fatmanur Akbulut, Trabzon'da düzenlenen U15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 46 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

Akbulut, antrenörü Volkan Koç ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Tüfekçi ile Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek hediye takdim eden Kaya, Akbulut'un azmi ve disipliniyle diğer gençlere örnek olduğunu belirtti. Kaya, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sporcuların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Ziyarette, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın öncülüğünde ilan edilen 2026 Gençlik Yılı kapsamında gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine yönelik çalışmaların önemi de vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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