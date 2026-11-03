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Marmaris'te Kaymakam Kaya ve AK Partili Mete muhtarlarla istişare yaptı

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Marmaris'te Kaymakam Nurullah Kaya ve AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı. Toplantıda muhtarlık işlemleri, asayiş, uyuşturucu ve hırsızlıkla mücadele ile orman yangınları ele alındı; muhtarların talep ve önerileri dinlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaymakam Nurullah Kaya ve AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı.

Kaymakamlık ve hükümet hizmetlerinin mahallelerde yürütülmesine ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda, muhtarlık iş ve işlemleri, Tebligat Kanunu kapsamındaki görev ve sorumluluklar ile Muhtar Bilgi Sistemi'nin (MOBİS) kullanımı ele alındı.

İlçenin genel asayiş ve güvenlik durumunun değerlendirildiği buluşmada, uyuşturucu ve hırsızlıkla mücadele, telefon ile internet dolandırıcılığına karşı alınabilecek tedbirler, okul çevrelerinin güvenliği, güvenlik kameraları ve trafik düzenlemeleri üzerinde duruldu.

Orman yangınlarının önlenmesi, erken ihbar ve müdahalenin önemi ile orman alanlarının korunmasına yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıda, kaçak konaklama faaliyetleri, tarihi ve doğal değerlerin korunması ile turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Devlet Su İşleri tarafından yürütülen çalışmalar, okullardaki güçlendirme faaliyetleri, ilçeye kazandırılması hedeflenen Fen Lisesi, Teknik Lise ve İmam Hatip Lisesi projeleri, Hisarönü Mahallesi'nde devam eden yol çalışması ile Orhaniye Kızkumu'nda gerçekleştirilecek temizlik çalışması değerlendirildi.

Kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve taleplerin karşılanması amacıyla kurumlar ile muhtarlıklar arasındaki iletişimin önemine dikkati çekilen toplantı, muhtarların talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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