Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Marmaris'te kayıp İsa Çifçi için 80 kişilik yeni arama başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Marmaris'te kayıp İsa Çifçi için 80 kişilik yeni arama başlatıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Aralık 2023'te çıntar toplamak için gittiği Balan Dağı'nda kaybolan İsa Çifçi için yeniden arama başlatıldı. Marmaris Kaymakamlığı talimatıyla AFAD koordinesinde yaklaşık 80 kişilik ekip, Çifçi'ye ait iz bulmayı hedefliyor; adli süreç de sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Aralık 2023'te çıntar toplamak için gittiği Balan Dağı'nda kaybolan İsa Çifçi için yeniden arama başlatıldı. Yaklaşık 80 kişinin katıldığı çalışmalarda, Çifçi'ye ait bir iz bulunması hedefleniyor.

Yaklaşık üç yıldır haber alınamayan İsa Çifçi'nin bulunması için bugün sabah saatlerinde yeniden kapsamlı arama çalışması başlatıldı. O gün yanında olan aile bireyleri tarafından kaybolduğu iddia edilen Çifçi'yi arama çalışmalarının Balan Dağı'nda gün boyunca devam edeceği bildirildi.

Marmaris Kaymakamlığının talimatıyla AFAD koordinesinde düzenlenen arama faaliyetine jandarma, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve milli parklar ekiplerinin yanı sıra avcılar ile sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri katılıyor.

"Umudumuzu kaybetmeden devam ediyoruz"

Arama çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleriyle yaklaşık 80 kişilik bir grubun bölgede görev aldığını belirtti.

Kaya, "Biz umudumuzu kaybetmeden bu çalışmalarımıza tüm ekibimizle beraber devam ediyoruz. Vatandaşımızı buluncaya kadar da bu çalışmalar devam edecek" diyerek en ufak iz bile titizlikle arandığını aramalarında belirli periyodlarla süreceğini ifade etti.

Çifçi'nin kaybolmasına ilişkin adli sürecin de sürdüğünü belirten Kaya, kaybolduğu belirtilen bölgede yeniden arama yapılarak kendisine ulaşılmaya çalışıldığını ifade etti.

Ailesi 3 yıldır kayıp olan İsa Çifçi için gaiplik süreci başlatmak için de başvuru yaptığı bilgisi edinildi.

Çıntar toplamaya gitmişti

Kaybolduğu tarihte 65 yaşında olan İsa Çifçi, 30 Aralık 2023'te yakınlarıyla birlikte çıntar toplamak amacıyla Balan Dağı'na gitmişti. Elindeki kovayla mantar toplamak için yanındakilerden ayrıldığı iddia edilen Çifçi'den bir daha haber alınamamıştı. Kaybolmasının ardından başlatılan ve düzenli aralıklarla tekrarlanan arama çalışmalarından bugüne kadar sonuç alınamadı. Ailesinin talebi üzerine başlatılan yeni çalışmada ekipler, Çifçi'nin izine ulaşabilmek için bölgeyi bir kez daha tarıyor.

Kaybolmasına ilişkin adli süreç sürüyor

Çifçi'nin kardeşleri, olayın cinayet şüphesi yönünden de araştırılması talebiyle daha önce şikayette bulunmuştu. Başvurunun ardından dosyanın Jandarma cinayet büro ekiplerine devredildiği öğrenilmişti. İsa Çifçi'nin kardeşlerinin başvurusu kaybolmanın ardında bir suç bulunup bulunmadığının araştırılması talebini içerirken, Kaymakam Kaya da adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üst üste yedinci galibiyet! Bournemouth durdurulamıyor

Bu takımı kim durdurabilecek?
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka
8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, 'MİT görevlisiyim' deyip otomobili gasbetmiş

Katliam zanlısından pes dedirten MİT yalanı
İsrail televizyonunda Türkiye iddiası: Suriye'ye saldırırsak savaş çıkar

Canlı yayına damga vuran savaş uyarısı: İsrail eğer bunu yaparsa...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş

İşte 8 kişiyi öldüren seri katilin evi! Bakın nerede yaşıyormuş
Beşiktaş'ta yenilgiye rağmen gecenin tek güzel haberi: Orkun Kökçü

Mağlubiyete rağmen gecenin tek güzel haberi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi

İmamoğlu'nun yanına gitti

Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...

Görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişiyi katleden caniden kan donduran sözler
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor

Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua

Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı
Modelin başını çorba tenceresinde, bacaklarını buzdolabında buldular! Eski eşi ve ailesi cinayetle yargılanıyor

Fenomen cinayetinde dehşet! Başı başka, bacakları başka yerde bulundu