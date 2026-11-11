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AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi, Kent Konseyi ve Ticaret Odasını tebrik etti

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AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi, Kent Konseyi ve Ticaret Odasını tebrik etti
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AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi ve yönetim kurulu üyeleri, Marmaris Kent Konseyi ile MTO başkanlıklarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde kent konseyinin çalışmaları, Marmaris'e yönelik projeler, turizm ve ticaret hayatı değerlendirildi.

??????? Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi ve yönetim kurulu üyeleri, Marmaris Kent Konseyi ile Marmaris Ticaret Odası (MTO) başkanlıklarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aravi ve beraberindekiler, ilk olarak Marmaris Kent Konseyi Başkanı Hakan Öner ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek yeni görevlerinden dolayı tebriklerini iletti.

Ziyarette, kent konseyinin çalışmaları ve Marmaris'e yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Aravi ve beraberindekiler, daha sonra MTO Başkanı Ece Baysal Güngör'ü makamında ziyaret ederek yeni görevini kutladı.

MTO Meclis Başkanı Harun Aslan'ın da katıldığı görüşmede, ilçenin turizm ve ticaret hayatına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA
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