Muğla Marmaris'te uçuruma yuvarlanan sürücü ekiplerce kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, toprak yolda kayarak çukura düşen araçtan çıkmaya çalışırken uçuruma yuvarlanan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Armutalan Mahallesi'nde Uydu Kent Sitesi karşısındaki toprak yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde iki kişinin bulunduğu araç, kayarak çukura düştü. Araçtaki kişilerden biri yola çıkarken, sürücü de araçtan çıkmaya çalıştığı sırada uçuruma yuvarlandı.

Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Gelen ihbar üzerine Bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'dan gelen çağrı üzerine harekete geçen SAR Muğla Temsilciliği ekibi de kurtarma çalışmalarına destek verdi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmada, uçuruma yuvarlanan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli bölgeye taşındı. Ekiplerce ambulanstaki sağlık görevlilerine teslim edilen sürücünün sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı