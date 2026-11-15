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Muğla Marmaris'te uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheliden 7'si tutuklandı

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Muğla Marmaris'te uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheliden 7'si tutuklandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1-15 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 900 lira ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik 1-15 Kasım tarihlerinde ortak çalışmalar yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 900 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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