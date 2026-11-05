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Marmaris Turizm MYO, gastronomi şampiyonasında 2 gümüş madalya ve kupayla döndü

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Marmaris Turizm MYO, gastronomi şampiyonasında 2 gümüş madalya ve kupayla döndü
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Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu, 26-28 Ekim'de ilki düzenlenen gastronomi şampiyonasında 2 gümüş madalya ve takım kategorisinde şampiyonluk kupası kazandı. Aşçılık öğrencilerinin tabakları jüri beğenisini topladı.

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu, 26-28 Ekim tarihlerinde düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi Şampiyonası ve Festivali'nde 2 gümüş madalya kazanarak, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Marmaris'te 26-28 Ekim tarihlerinde ilki düzenlenen Uluslararası Gastronomi Şampiyonası ve Festivali'nde büyük başarı elde etti.

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, festivalde sergiledikleri yenilikçi tabaklar ve üstün performansla 2 gümüş madalya kazanırken, üniversiteler arası kategoride de şampiyonluk kupasını kazandı.

Farklı ülkelerin mutfak kültürlerini ve uluslararası gastronomi profesyonellerini bir araya getiren bu prestijli organizasyonda, MSKÜ'lü öğrenciler modern gastronomi tekniklerini yerel lezzetlerle harmanlayarak jüri üyelerinin büyük beğenisini topladı.

Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencileri Zilfigül Özkan, Mustafa Fidan, Esra Belge ve Zümra Sima Şahin, hazırladıkları özgün tabaklarla uluslararası yarışmaya damga vurdu.

Bireysel Kategoride, "Balkabağı sosu yatağında bonfile" ve "tarhana soslu bezelye püresi yatağında levrek" sunumlarıyla 2 gümüş madalya kazanıldı.

Üniversiteler Arası Takım Yarışmasında ise "Narenciye soslu somon" ve "coleslaw yatağında pişi hamurunda tempura soslu karides" menüsüyle tüm rakiplerini geride bırakan ekip, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehra Türk, elde edilen uluslararası başarıdan dolayı genç şefleri ve akademik kadroyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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