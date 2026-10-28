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Marmaris'te 29 Ekim çelenk töreni Atatürk Meydanı'nda sağanak altında yapıldı

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Marmaris'te 29 Ekim çelenk töreni Atatürk Meydanı'nda sağanak altında yapıldı
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Marmaris'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören sağanak altında yapılırken Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Tuğamiral Hamdi Abanoz çelenk sundu; katılımcılar için şemsiyeli alan oluşturuldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk Meydanı'ndaki sağanak altında gerçekleştirilen törende, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.???????

Sağanak nedeniyle Kaymakamlık ve Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından tören alanında katılımcılar için şemsiyeli alan oluşturuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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