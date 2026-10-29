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Malta bayraklı Aroya, 1203 yolcusuyla Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı

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Malta bayraklı Aroya, 1203 yolcusuyla Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı
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Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki kruvaziyer Aroya, Marmaris'ten hareket ederek sabah saatlerinde Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı. Ağırlıklı Rus turistlerin bulunduğu gemide 1203 yolcu ve 1032 mürettebat var; gemi gece İstanbul'a hareket edecek.

Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki kruvaziyer 'Aroya', Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Marmaris Limanı'ndan hareket eden 335 metre uzunluğundaki dev gemi, sabah saatlerinde Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin yer aldığı gemide, 1203 yolcu ile 1032 mürettebat bulunduğu öğrenildi. 'Aroya', gece saatlerinde Bodrum'dan İstanbul Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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