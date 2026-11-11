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Malta bayraklı Aroya, 762 yolcu ve 1004 mürettebatla Marmaris'e geldi

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Malta bayraklı Aroya, 762 yolcu ve 1004 mürettebatla Marmaris'e geldi
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Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan gelen Malta bayraklı Aroya yolcu gemisi, Marmaris'e 762 yolcu ve 1004 mürettebatla ulaştı. Gemide 26'sı Türk 762 transit yolcu bulunurken toplam 1766 kişi seyahat ediyor; seferin son durağı Bodrum olacak.

Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan Marmaris'e gelen Malta bayraklı Aroya, 762 yolcu ve 1004 mürettebat taşıyor. Geminin bir sonraki durağı Bodrum olacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesi, 335,2 metre uzunluğundaki Aroya yolcu gemisini ağırlıyor. 150 bin 695 grostonluk gemide, 26'sı Türk olmak üzere 762 transit yolcu bulunuyor. 1004 mürettebatın görev yaptığı Aroya'da yolcu ve personelle birlikte toplam 1766 kişi seyahat ediyor.

Yolcuların İstanbul'daki Galataport Limanı'ndan katıldığı sefer kapsamında Marmaris'e uğrayan geminin son durağı Bodrum olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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