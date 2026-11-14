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Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı silahla tehdit edildi, zanlı tutuklandı

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Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız'ı alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle takip eden zanlı, sokakta çıkan tartışmada ruhsatsız tabancasını çıkardı. Ayyıldız'ın müdahalesiyle silahın düşürüldüğü olayda gözaltına alınan zanlı hakimlikçe tutuklandı.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız'ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ş, geçmişe dayalı alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduğu Ayyıldız'ı takip etti.

Sokakta ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada zanlı, üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkardı.

Ayyıldız'ın müdahalesiyle zanlı silahı düşürdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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