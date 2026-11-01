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Meteoroloji, Muğla'da 5 ilçe için bu gece kuvvetli yağışa karşı uyardı

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Meteoroloji, Muğla'da 5 ilçe için bu gece kuvvetli yağışa karşı uyardı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris, Ula, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri için bu gece kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bu gece yerel olarak 30-60 kg/m2 sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla'nın Marmaris, Ula, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde Muğla'nın Ula, Ortaca, Marmaris, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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