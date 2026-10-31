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Marmaris'te sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler zorlandı

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Marmaris'te sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler zorlandı
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Marmaris'te akşam saatlerinde bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi ve birikintiler nedeniyle güçlük çekerken yetkililer, gece de sürmesi beklenen yağışa karşı ani su baskınlarına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Marmaris'te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ise görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışın gece saatlerinde de aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirten. yetkililer, vatandaşları ani su baskınlarına ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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