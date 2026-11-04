Marmaris'te yağışlar sona erdi, güneşli havada denize girenler oldu

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Günlerdir sağanak yağışların etkili olduğu Marmaris'te güneş yeniden yüzünü gösterdi. Kasım ayında mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığıyla birlikte, vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından güneşli hava yüzleri güldürdü. Yağışların sona ermesiyle birlikte ilçede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken, denizin durgun ve berrak görüntüsü dikkat çekti. Güneş ışıklarıyla ışıl ışıl parlayan deniz, Kasım ayında da yüzmek isteyenleri ağırladı. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yapmayı tercih ederken, bazıları ise güzel havayı fırsat bilerek denize girdi.

Günlerdir yağmur bulutlarının hakim olduğu Marmaris'te güneşin yeniden yüzünü göstermesi, sahillere de hareketlilik getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı