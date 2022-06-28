Son Dakika: Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti

Haberler.com - Erdem Aksoy - Magazin
 - Güncelleme:

Son dakika: Dün gece geç saatlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen 85 yaşında hayatını kaybetti.

Gurbet Kuşları, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı ve Kara Murat gibi sayısız projeye imza atan Türk sinemasının efsane sanatçılarından Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu. Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Son Dakika: Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayınladığı taziye mesajında "Sinemamızın büyük bir çınarını daha yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sahnelerde hayat verdiği karakterleriyle herkesin gönlünde taht kuran büyük usta #CüneytArkın ardında çok büyük bir boşluk bıraktı. Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti

CNN Türk'e bağlanan Orhan Gencebay, Hepimizin başı sağ olsun. Çok önemli izler bıraktı. Allah gani gani rahmet eylesin. Son zamanlarda hastaydı, durumu iyi değil diye duyuyorduk. O sinemamızda gelen kimsenin yapamayacağı sahneleri yapmıştı. Allah rahmet eylesin. Cüneyt arkının değerini nesiller boyu bilirler. Dünya starı olabilecek birisiydi" dedi.

Son Dakika: Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti

Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937 doğumludur ve 84 yaşındadır. Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okuyan Arkın, 1961'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. Halit Refiğ'in teklifi ile sinemaya başlayan Arkın, Türk sinemasının en değerli oyuncularından biri oldu. Refiğ'in teklifi ile sinemaya yönelen Arkın, o dönemde İstanbul'a gitti ve altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Bu eğitimde öğrendiklerini Battalgazi ve Malkoçoğlu filminde uygulayan Arkın, Türk sinemasına yeni bir tarz getirdi. Başarılı çalışmalara imza atan Arkın kısa sürede avantür filmlerinin aranan oyuncusu oldu. 300'den fazla filmde rol alan Arkın yönetmenlik, yapımcılık ve senaristlik de yaptı.

Son Dakika: Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti

1963'ten beri oyunculuk alanında birçok ödülün sahibi olan Arkın, 1999'da "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden, 2013'te "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü"nü Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan, 2013'te "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nden, 2013'te "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"nü ise 2013 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nden aldı.

Arkın, 1967-1968 yılları arasında Güler Mocan ile evli kaldı. 1966'da kızı Filiz'i kucağına aldı. Arkın 1972'den beri Betül Cüreklibatır ile evli.

Son Dakika: Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti

Son Dakika: Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti

Son Dakika: Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti

Son Dakika: Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti

Son Dakika: Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti

Son Dakika: Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Cüneyt Arkın Magazin Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (15)

Hops Dediks:

Bazıları kahramandır hiç ölmez, bazıları haindir hemen unutulur hiç yaşamamış gibi yok olup gider.

Cevap Yaz 0 10 Yayından Kaldır
TT:

Allah rahmet eylesin, Dublör kullanmayan efsane bi jön ve vatansever bir oyuncu olarak hafızalarımızda kalacak...Mekanın cennet olsun Malkoçoğlu...

Cevap Yaz 1 28 Yayından Kaldır
12 21:

Allah Rahmet eylesin. Bugün yüce Türk milleti bir evladını kaybetmiştir. Hepmizin Başı sağolsun.

Cevap Yaz 3 44 Yayından Kaldır
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title