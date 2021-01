Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Kuruluş Osman oyuncu kadrosu, karakterleri ve gerçek isimleri

Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ve karakterleri tarihi dizinin takipçileri tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Tarihi karakterleri bir kez daha hatırlatan Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda genç yeteneklerin yanı sıra deneyimli isimler bulunuyor. Peki, Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri vegerçek isimleri

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Yağızkan Dikmen

Kuruluş Osman dizisine Savcı Beyin oğlu olarak Yağızkan Dikmen dahil olacak.Yağızkan Dikmen Survivior ile tanınan Yiğit Dikmen'in kardeşidir. 23 yaşındadır ve Asla Vazgeçmem dizisinde yer almıştır.

Tekin Temel

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat karakteri ile izlediğimiz ve çok beğendiğimiz Tekin Temel 1968 de Manisa Akhisar da dünyaya gelmiştir.53 yaşında olan Tekin Temel daha önce Acı Hayat, Sevdaluk ve İntikam gibi dizilerin yanında Aşk ve Günah dizisi ile de adından söz ettirmiştir.

Mert Turak

Mucize Aşk filmi ile çok sevilen Mert Turak'da Gönül Dağı dizisi oyuncu kadrosuna katıldı. 29 Mart 1980 İzmir doğumlu olan Mert Turak 40 yaşındadır. İstanbul Üniversitesinde Tiyatro eğitimi alan Mert Turak Bahçeşehir Üniversitesinde oyunculuk üzerine yüksek lisans yapmıştır. 1.73 metre boyunda, 66 kilo olan Mert Turak 2020 de oyuncu Birgül Kurtçu ile dünya evine girmiştir. Beni Böyle Sev ve Yeşil Deniz dizileri ile çokça sevilen Mert Turak Yılan Hikayesi dizisi ile 21 yıl önce oyunculuğa başlamıştır.

Kuruluş Osman Gazi Oyuncuları

Burak Özçivit(Osman Gazi Osman Bey)

1984 İstanbu doğumlu ola Burak Özçivit 34 yaşındadır. Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği önemli değerlerden biridir. Oyuncu ve eski mankendir.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan Burak Özçivit'in eğitimi Fotoğrafçılık üzerindedir Aslen Gaziantepli olan yakışıklı oyuncu yakışıklılığı tescilli olanlardandır. 2005 yılında Best Model of Turkey seçilmiştir. Baba Ocağı dizisinde Güven karakterine hayat verince dizi sektörünün tadını alan ve önemli bir para kazanan Burak Özçivit daha sonra Küçük Sırlar dizisinde Çetin karakterine hayat vermiştir. Çalıkuşu dizisinde Kamran karakteri yer aldığı en önemli dizilerdendir. Daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde de Malkoçoğlu karakteri le beğeni toplamıştır.Fahriye Evcen'le Aşk Sana Benzer filmi ile izlenme rekorları Kıran Burak ÖZÇİVİT Hüzünden Öte dizisinden önce Kara Sevda dizisi ile milyarlarca insanın karşısına çıkmış ve dizi sayısız ülkede yayınlanmıştır.

Osman Bey Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Kayı beyliğini bir devlet yapma görevi ona verilmiştir. Osman bey Osmanlı devletinin kurucusu olarak ilk devletleşme faaliyetlerini gerçekleştirerek Osmanlı Devletinin kurucusu olarak kabul edilmiştir. Osman bey şimdilerde genç ve kuvvetli bir beydir.

Özge Törer (Bala Hatun)

Özge Törer genç bir sinema ve dizi oyuncusudur. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesinde Sahne Sanatları eğitimi almaktadır ve şuanda 3. sınıf öğrencisidir.Özge Törer çok fazla tanınan bir oyuncu değildir ancak Kuruluş Osman dizisi seçmelerinde dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın dikkatini çekmeyi başarmıştır. Mehmet Bozdağ dizi de Burak Özçivit'in partneri olarak daha önce başka bir isim ile partner olmamış yeni bir yetenek aradığı konuşuluyordu. Özge Törer'in de bu isim olduğu söyleniyor.

Rabia Bala Hatun gerçek tarihte Osmangazi'nin ikinci eşi, Nurettin Paşanın annesi olan Şeyh Edebali'nin kızıdır. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun gerçek tarihte olduğu gibi Osmangazi'nin eşi olarak anlatılacak. Diğer taraftan Bala Hatun dizi de ünlü alim Şeyh Edebali'in de kızı olarak gösterilecek. Bala hatun güzeller güzeli bir kızdır. Babasına yakışır bir kız evlat olmaya çalışan Bala hatun Osman beyin yakışıklılığı karşısında tutulur. Tabi Osman bey de Bala Hatun'un güzelliğine vurulur.

Aslıhan Karalar (Burçin Hatun)

Aslıhan 27 Nisan 1999'da Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2017 Best Model Of Turkey birincisi olan güzel model ve oyuncu şuanda 20 yaşındadır. Aslıhan Karalar Londra King's College'da işletme eğitimi almış aynı zamanda da profesyonel olarak piyano ve bale eğitimi almıştır. Aslıhan Karalar son olarak Şahin Tepesi dizisinde Ezgi karakterine hayat vermiş hem oyunculuk becerileri ile hemde güzelliği ile dikkat çekmişti. Aslıhan Karalar geleceğin önemli yetenekleri arasında gösterilmektedir.

Burçin Hatun Aybars'ın sevdiği kızdır. Bamsı Alp'in zeki oğlu Aybars ile Burçin Hatunun düğünleri olacaktır. Aygül ile de yakın arkadaştır.

Serhan Onat (Aybars) – İlk Bölümde Şehit Oldu-

Serhan Onat Anadolu Üniversitesi tiyatro bölüm ümezunudur. 1994 doğumlu olan yakışıklı oyuncu 25 yaşının içindedir. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Murat karakteri ile tanınmış ve çok sevilmiştir. Özellikle Bodrum Masalu disinde hayat verdiği Uzay karakteri ile genç kızların sevgilisi olmuştu. Yedinci Koğuştaki Mucize dizisinde Meydancı Selim ve 2017 de Meryem dizisinde Berk karakterlerine hayat vermiştir. Tan Sağtürk tarafından daha 12 yaşında keşfedilen serhan Onat 183 cm boyunda ve 80 kg'dır.

Aybars Bamsı'nın oğludur. 20'li yaşlarda olan Aybars Osman beyden büyüktür; ancak genç yaşına rağmen tahsil ettiği ilim ile Osman beyin de taktirini kazanmış ve bir çok konuda Osman beye destek olmuştur. Aybars Burçin Hatun'a aşıktır ve yakında şanlı şöhretli bir düğünleri olacaktır.

Ragıp Savaş (Dündar Bey)

Ragıp Savaş 24 Ekim 1966 İzmit doğumludur ve 53 yaşındadır. Eczacı Başı Spor Kulubünde profesyonel olarak voleybol oynamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çalışmalarına devam etmektedir. Ragıp Savaş akademi adında bir oyunculuk akademisi vardır. 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile ünlenmiştir.

Ragıp Savaş Dündar Beyin yetişkinliğini(40 – 45'li yaşları) canlandıracak. Dündar bey karakteri için at, ok ve kılıç eğitimi alan Ragıp Savaş dizi de Osman beyin amcası Ertuğrul Gazi'nin de kardeşi olarak yer alacak. Aynı zamanda Zöhre'nin de kocası olacak. Dündar bey Osman beye çok güvenir ve abisi Ertuğrul'a tam sadakat gösterir. Ertuğrul Bey Konya'da iken obanın beyliği Dündar beye kalmıştır.

Ayşegül Günay (Zöhre)

1969 Eskişehir doğumlu olan Ayşegül Günayşuanda 50 yaşının içindedir. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Tiyatro eğitimini de tamamlayıp Eskişehir'den ayrılan Ayşegül Günay ilk olarak Kaybolan Yıllar dizisi ile tiyatrodan diziye geçmiştir. Ayşegül Günay'ın en çok yükseliş yaşadığı diziler ise Lale Devri ve Asla Vazgeçmem dizileri olmuştur. 2017 yapımı Bir Mucize olsun dizisi Ayşe Gül Günay için tam bir fiyasko olmuştur. Dizinin erken final yapması ile Ayşegül Günay artık dizi seçiminde daha seçici davranmaktadır ve 2018 de ekranlarda yer almamıştır. Kuruluş Osman dizisinde Zühre karakterine Ayşegül Günay hayat verecek.

Zühre Osman beyin yengesidir. Aynı zamanda Ertuğrul'un küçük kardeşi Dündar beyin de karısıdır. Kayılar da Hayme Hatun ve Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun ölünce obanın anneliği Zöhre'ye düşmüştür; ancak Zöhre kendi oğullarının ve kocasının bey olmasını istemektedir; bu nedenle de geleceğin beyi olarak gördüğü Osman beyi çekemez ve kocası Dündar beyi başa geçmesi için sıkıştırır.

Buse Arslan (Aygül)

Buse Arslan 29 Aralık 1992 İstanbul doğumludur. 1.68 cm boyunda, 55 kg olan güzel oyuncu Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunudur. Akasya Durağı dizisi ile oyunculuğa başlayan Buse Arslan Kocamın Ailesi dizisi ile tanınan ve sevilen bir isim olmayı başarmıştır. Buse Arslan daha önce Akdeniz soyadını kullansa da artık kullanmamaktadır. Son olarak Aşk Yalanı Sever de Perihan Kocamaın Ailesi dizisinde Berrak karakterine yer vermiştir.

Aygül Dündar beyin güzeller güzeli kızıdır. Aygül hatun Osman beye aşıktır ve onunla evleneceği günün hayallerini kurmaktadır ama Osman bey onunla evlenmeyecek Bal Hatun ile evlenecektir. Aygül korkusuz ve iyi niyetli bir kızdır.

Eren Hacısalihoğlu (Batur)

1979 yıllıda Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğan Eren Hacısalihoğlu İnşaat Mühendisliği okurken oyuncu olmak isteyenlerdendir.İstanbul Haliç Üniversitesinde tiyatro eğitimi alan Eren Hacısalihoğlu Kadim Dostun ve Kalbim Egede Kaldı dizileri ile tanınmıştır. Daha sonra Aşk Yalanı Sever dizisi ile çok sevilen yetenekli oyuncu son olarak Muhteşem İkili ve Zengin ve Fakir dizisinde Emir karakteri ile yer alsa da dizisi tutmamıştır.

Batur Dündar beyin oğlu Aygül'ün de abisidir. Güçlü bir Kayı Alpi olan Batur Osman beyi çok sevmez zira babasının bey olmasını ister. Batur korkusuz ve güçlü bir savaşçıdır.

Nurettin Sönmez (Bamsı Beyrek)

24 Temmuz 1978 İStanbul doğumlu olan Nurettin Sönmez 1,80 cm'lik uzun boyu ve yaklaşık 90 Kg'lık vücudu ile heybetli bir adamdır. Şuanda 41 yaşında olan Nurettin Sönmez Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği mezunudur. Önce istanbul'da madenmühendisliği eğitimi alan Nurettin Sönmez yeteneğinin mühendislikte değil oyunculukta olduğunu görmüş ve oyunculuğa yönelmiştir. Doğayla iç içe yaşamayı seven Nurettin Sönmez maceraperest bir insandır. Bir çok tiyatro oyununda yer alan Nurettin Sönmez Diriliş Ertuğrul dizisinden önce Doktor, Osmanlı Kıyam ve Osmanlı'da Derin Devlet yapımlarda da yer almıştır.

Bamsı Alpbaşı uzun yıllar Kayı obasında Alpbaşı olarak görev yapmış Osman Beyin babası Ertuğrul Gazi'nin yakın silah arkadaşlarından biridir. 60'lı yaşlarda olan Bamsı Osman Beyin akıl hocalarındandır.

Saruhan Hünel (Alişar)

7 Ocak 1970 İstanbul doğumlu olan Saruhan Hünel 49 yaşındadır.Oyuncu Aslı Hünel'in abisidir. Saruhan Hünel son olarak Karagül 2015 yapımı Karagğl dizisinde Kenan karakterine hayat vermiştir. Saruhan Hünel 1977 yapımı Aynalı Tahir dizisinde hayat verdiği Tilki Ekrem rolü ile çok sevilmiştir. Uzun süredir ekranlarda yer alamayan Saruhan Hünel Diriliş Ertuğrul dizisi ile yeniden ekranlara dönmek için gün saymaktadır.

Alişar bey Germiyanoğlu beyliğinin başıdır ve Kütahya Bey'i olarak bilinir. Kütahya bölgesine hakim olan Germiyanoğulları ile Kayıların yakın dostluğu vardır; ancak Alişar bey kurnaz bir adamdır. Osman bey Balhatun'u kendisine istemesi için Alişar beyi gönderir ama Alişar bet Balhun Hatun'u kendisine ister ancak alamaz.

Seda Yıldız (Şeyh Edebali)

Seda Yıldız 20 Mayıs 1962 Zonguldak doğumludur ve 57 yaşındadır. Mimar Sinan Ünversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Seda Yıldız son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Reşit karakteri ile yer almıştır.Seda Yıldız 9 sezon 2007 Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Yaşar Katırcı karakteri ile çok sevilmiştir.

Şeyh Edebali Osman Gazi'nin kayın babası ve hocasıdır. Din bilimi alimidir. Ahilik sisteminin kurucusudur. Bir gün Osman bey Şeyh Edebali'nin evinde kaldığı bir gece rüyasında Şeyh Edebali ile kendisinden çıkan bir fidanın üç kıtayı sardığını görür ve Şeyh Edebali'den kızını ister.

Alma Terziç (Sofia)

11 Temmuz 1987 de doğan Alma Terzic aslen Yugoslav kökenli bir dizi ve sinema oyuncusudur. Aslında Türkiye'ye savaştan kaçtığı için gelen Alma Terziç güzelliği ile dikkat çekmiş ve Türkiye'de yabancı karakterleri canlandırması ile tanınmıştır. İlk olarak 2012 yapımı Veda dizisinde rol alan Alma Terzic özellikle 2015 yapımı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde hayat verdiği Handan Sultan karakteri ile büyük çıkış yakalamıştır. Alma Terzic son olarak Nöbet dizisinde Jennifer olarak yer almış dizisi tutmayınca şimdide de Kuruluş Osman dizisinde Sofia olarak yer alacaktır.

Akıllara durgunluk veren güzelliği ile dikkat çeken tekfur eşidir Prenses Sofia Tekfur'un Türkler ile kurduğu iyi ilişkileri kabul etmez. Sofia kalede güçlü bir kadındır. Kalenin yönetiminde söz sahibidir; ancak bu yetmez ve kocasını kendi elleri ile öldürür. Gizli bir oluşuma hizmet etmektedir.

İsmail Hakkı Ürün (Samsa Çavuş)

1976 da İstanbul dünyaya gelen İsmail Hakkı Ürün 42 yaşındadır. İsmail Hakkı Ürün Sakarya Fırat dizisinde kendisini tanıtan İsmail Hakkı Ürün, Milat ve Cesur Yürek gibi dizilerde de yer alarak sinemanın tanına karakterleri arasına girmeyi başarmıştır. İsmail Hakkı Ürün son olarak 2018 de Mehmetçik Kut-ul Amare dizisinde Mevlüt Çavuş karakteri ile yer almıştır.

Samsa Çavuş alp başıdır. Deneyimli ve korkusuz bir askerdir.

Abdül Süsler (Kalanoz)

Abdül Süsler 1981 İstanbul doğumludur. Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümü mezunudur. Yüksek lisans da yapan Abdül Süsler üniversite de Müşfik Kenter'in asistanı olarak çalıştı. Haliç Üniversitesinde derslere girdi. Sadece tiyatro oyuncusu ve akademisyen değildir aynı zamanda seslendirmen ve aikido eğitmenidir. Son olarak Moskova'da bir Amerikan dizisi kadrosunda yer almıştır. Kuruluş Osman dizisinde ise Kalanoz isimli bir karaktere hayat verecektir.

Kalanoz başa bela bir Bizans komutanı ve ajanıdır. Bitinya'nın en büyük savaşçısı olarak bilinir; ancak Sofia ile iş birliği içindedir.

Celal Al (Abdurrahman Gazi)

Celal Al Diriliş Osman dizisinde hayat verdiği Abdurrahman Alp karakteri ile tanınmış ve çok sevilmiştir. 1982 yılında Artvin'de doğan Celal al 37 yaşındadır. urtlar Vadisi Pusu dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Abdurrahman Alp Ertuğrul Gazi'nin en yakın Alp'i iken nice cenk geçirmiş ve artık yaşlanmıştır. Artık ömrünün son dönemlerini yaşayan Abdurrahman Gazi bir Alp'in ölene kadar savaşmak zorunda olduğunu bildiği için bu yaşına rağmen Bizans ile savaşmaya devam eder.

Emel Dede (Gonca)

Emel Dede 1989 yılında İstanbul da dünyaya gelmiştir ve 2019 itibari ile 30 yaşının içindedir. Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan oyunculuğu öğrenen Emel Dede İzmir Akademi 35.5 da profesyonel oyunculuk derslerini almıştır. İlk olarak Küçük Kadınlar ve Öyle bir Geçer Zaman ki dizileri ile ekranlarda yer almaya başlayan güzel oyuncu 2017 de ise Sevda Kuşun Kanadında dizisinde kendine yer bulmuştur. 2018 de Çukur dizisinde Doktor Aylin olarak ekranlarda yer alan Emel Dede son olarak Kuzgun dizisinde Meryem'in gençliğine hayat vermiş ve büyük çıkış yakalamıştır.

Gonca Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun'un yakın arkadaşı ve yoldaşıdır. Beraber kutsal emanetleri getirmek için Şeyh Edebali tarafından görevlendirilmiştir.

Emre Basalak (Gündüz Bey)

Emre Basalak 1979 Nisan İstanbul doğumludur ve yetenekli tiyatrocu 40 yaşındadır. Ankara Devlet konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyunculuğa başlamıştır. Fox TV'nin Deniz Yıldızı dizisinde oyuncu olarak yer alan Emre Basalak sayısız tiyatro oyununda yer almış; yönetmiş ve yazmıştır.

Gündüz bey Osman Gazi'nin kardeşlerinden biridir. Gündüz Osman beyden büyük olsa da devlet yönetimini çok fazla karışmamış ve Osman Gazi'nin arkasında kalmıştır.

Uğur Aslan (Nizamettin)

Yer Gök Aşk dizisi ile tanınan Uğur Arslan Kuruluş Osman dizisi oyuncusu oldu. Karadayı ve Kara Sevda gibi dizilerde de yer alan Uğur Arslan 178 cm boyunda ve 74 kilo. 1972 Hatay doğumlu olan deneyimli oyuncu 47 yaşının içinde artık ancak Kuruluş Osman dizisi gibi aksiyon dizisinde yer alabilecek kadar da enerjik ve genç. Son olarak Siyah Beyaz Aşk dizisinde yer alan Uğur Aslan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Eğitim Fakültesi mezunudur.

Kuruluş Osman dizisinde Nizamettin Alişar beyin en güvendiği adamıdır. Alişar beye sadık bir askerdir.

Açelya Özcan (Ayşe Hatun)

Açelya Özcan 1986 İstanbul doğumludur ve 33 yaşının içindedir. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde eğitim almıştır. Daha sonra da Akademi 35 Buçuk'ta tiyatro eğitimini tamamlamıştır. Rock grubu vokalistliği de yapmaktadır. 2014 de Kiraz Mevsimi dizisinde yer almıştı şimdi de arka planda bir rol de olsa Kuruluş Osman dizisinde de yer alacak.

Ayşe Hatun obanın becerikli kadınlarından biridir.

Tuğrul Çetiner (Yannis)

Tuğrul Çetiner Kurtlar Vadisi Gladio ve Kördüğüm dizileri ile sevilen deneyimli tiyatro oyuncusudur. 1942 doğumlu olan Tuğrul Çetiner şuanda 77 yaşının içindedir. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezundur. Uzun yıllar Polonya'da tiyatro yaptığı için Türkçe'ti Bizans şivesi ile konulmaktadır. Bu nedenle genelde yabancı karakterlere hayat vermiştir dizilerde. Kuruluş Osman dizisinde de Yannis isimli bir Bizans'a hayat verecektir.

Efendi Yannis kaleyi dışarıdan yöneten gizli bir güçtür. Sofia'nın da sahibidir.

Yiğit Uçan (Boran)

1.72 metre boyunda ve 70 kg olan Yiğit Uçan 1976 İstanbul doğumludur ve 43 yaşındadır. Filinta ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde de yer alan Yiğit Uçan son olarak Söz dizisinde Sebo karakteri ile yer almıştır. Yiğit Uçan Mehmetçik Kut-ul Amare ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oyuncu kadrolarında da yer almıştır.

Boran Kayı obasının sevilen alplerinden biridir. Güçlü kuvvetli korkusuz bir askerdir. Osman beyim emrindedir. Osman beyin alpidir.

Ali Sinan Demir (Tursun)

Ali Sinan Demir çok iyi bir tiyatro oyuncusudur. Son olarak Hırçın Kız ve Antrikot gibi oyunlarda yer almıştır. Şuanda İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncudur.

Tusun bey kale de papaz olarak görev yapan bir fedaidir. Şeyh Edebali tarafından görevlendirilmiştir ve kale papaz olarak görev yapmaktadır.

Şevket Çapkınoğlu (Megala)

Şevket Çapkınoğlu Benim İçin Üzülme dizisinde hayat verdiği Morinyo Necmi karakteri ile tanınmıştır. 13 Mart 1974 doğumlu olan Şevket Çapkınoğlu 45 yaşının içindedir. Atatürk Üniversitesi mezunu olan Şevket Çapkınoğlu 175 cm boyunda ve 73 kilodur.

Şevket Çapkınoğlu Megala karakteri ile Kuruluş Osman dizisinde Bizans kalesinde Sofia için görev yapan hain bir komutandır.

Ayşen Gürler (Helen)

1979 Gaziantep doğumludur ve 40 yaşının içindedir. Oyunculuğun yanı sıra Muazzez Ersoy'a vokalistlik yapmıştır. Ayşen Gürler daha önce Yarım Elma ve Kod Adı dizilerinde oynamış bir tiyatro oyuncusudur. Ayşen Gürler Kuruluş Osman dizisinde Helen isimli bir Bizans kızına hayat verecektir.

Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos)

Yaşar Aydınlıoğlu İzmir doğumludur son olarak Nöbet ve Filinta dizilerinde yer almıştır. Daha önce de Sen Anlat Karadeniz dizisinde Yegor olarak yer almıştır bir bölümde.

Yorgopolos Bitinya'ya bağlı bir kale olan Kulucahisar kalesinin tekfurudur.İlk bölümde karısı Sofia tarafında katledilmiştir.

Burak Sarımola (Andreas)

Son olarak Nöbet dizisinde Vedat Leblebici olarak izleyicisi karşısına çıkan Burak Sarımola 3 Mayıs 1979 İstanbul doğumludur ve 40 yaşındadır. 1,78 boyunda 68 kg olan Burak Sarımola Savaşçı dizisi ile ünlenen bir isimdir. Dizi de hayat verdiği Temo karakteri ile izleyicinin nefretini kazansa insanların beynine ismini kazımayı başarmıştır. Oyuncu Özge Sarımola ile evli olan Burak Sarımola oyunculuğa bir çok meslektaşı gibi tiyatro ile başlamıştır.Burak Sarımola'nın yer aldığı diziler arasında Emret Komutanım, Nefes Nefese ve Arka Sokaklar gibi dizler yer almaktadır. Burak Sarımola şimdi de Türkiye'nin en pahalı dizisi Kuruluş Osman dizisinde kendisine yer bulmuştur.

Andreas Sofia'ya bağlı bir Bitinya komutanıdır. Kulucahisar kalesinde görev yapmaktadır. Sinsi bir askerdir.

Kuruluş Osman Yeni Gelen Oyuncular

Zeynep Tuğçe Bayat

8 Şubat 1990 da Mersin de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat aslen Marmara Hukuk mezunudur.Hukuk eğitimi bitirtenden sonra avukatlık yerine kendini tiyatro sahnelerinde bulan Zeynep Tuğçe Bayat İspanya'ya kadar süren bir oyunculuk geçmişine sahiptir. İlk olarak reklam filmlerinde yer alan Zeynep Tuğçe Bayat son dönemde yer aldığı Çilek Kokusu ve Afili Aşk dizileri ile çok sevilmiştir.

Maruf Otajonov (Geyhatu)

Özbek ve Rus dizilerinde rol alan Maruf Otajonov Kuruluş Osman dizisinde 30. bölümden sonra yer alacak. Maruf Otajonov 1961 Özbekistan doğumludur ve 59 yaşının içindedir.

Geyhatu Moğol devletinin Anadolu'ya büyük bir ordu ile gönderdiği Moğol komutanıdır.

Yurdaer Okur (Yeni Moğol Komutanı Bangay)

Yurdaer Okur yeni Moğol komutanı olarak Kuruluş Osman dizisinde Kayı beyliğinin başına bela olmak üzere diziye dahil oluyor. Hem oyuncu hemde yönetmen olan Yurdaer Okur Kuruluş Osman dizisi ile dünyaya açılacak. 29 Ekim 1974 doğan karizmatik oyuncu 46 yaşının içindedir. Yeter dizisi ile ünlenmiş olsa da de son dönemde özellikle Alija dizisi ile ismini çokça duyurmayı başarmıştır.

Bangay Moğol komutanları arasında en yağmacı ve en acımasız olanıdır. En büyük zevki Müslüman kandı dökmektir.

Burak Çelik (Kongar)

Burak Çelik bir Moğol askeri olan Kongar karakteri ile Kuruluş Osman dizisinde yer almaya başlayacak.

Çağrı ŞENSOY (Berkutay)

Son olarak Savaşçı dizisinde bir savaşçıya hayat veren Çağrı Şensoy şimdi de Kuruluş Osman dizisinde bir Moğol Savaşçısı olan Berkutay'a hayat verecek.

Didem Balçın (Selcan Hatun)

Didem Balçın dahaönce Diriliş Ertuğrul dizisine de geri dönmüştü şimdi de Kuruluş Osman dizisine yine Selcan Hatun rolü ile döndü. Hiç yaşlanmadan 15 yıl zaman geçirebilen Selcan Hatun ile birlikte obası da Osman beyin obasına dönecek

Eren Vurdem (Konuralp)

son olarak Söz dizisinde Karabatak yani Başçavuş Ateş Acar olarak yer alan Eren Vurdem Kuruluş Osman dizisi kadrosuna Osman beyin yakın arkadaşı olarak dahil olacak. 7 Ekim 1988 Konya doğumlu olan yakışıklı oyuncu Eren Vurdem 31 yaşındadır. Şefkat Tepe dizisi ile başladığı oyunculuk kariyerinde İnadına Aşk dizisinde hayat verdiği Çınar karakteri ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Ünlü olması ise Söz dizisi ile olmuştur. Şimdi de Kurluş Osman gibi bir diziye başrol olarak dahil olmuştur.

Konuralp Osmanlı devletinin devlet olmasında en çok emeği geçen komutanlardan biridir. Osman beyin en yakın silah arkadaşı ve akıl hocası olan Konuralp zeki ve çevik bir komutandır. Osman beyin hayatını kurtararak onun yoluna girmiş ve bir daha da Osman beyi bırakmamıştır. Yiğit olmasına yiğittir ancak sonsuz güvenilir olması ile Osman beyin en güvendiği komutanı olmuş bir çok kale fethetmiştir.

Fatih Ayhan (Aydoğdu)

Elif dizisinin Mahir'i Fatih Ayhan Kuruluş Osman dizisi kadrosuna 2. sezonda dahil olacak. 1984 İstanbul doğumlu olan Fatih Ayhan 36 yaşındadır. Bir çok izleyici Fatih Ayhan'ı No: 309 Dizisi Doktor Ayhan'ı olarak tanır.

Aydoğdu Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un oğludur.

Sezanur Sözen (Eftelya)

Sezanur Sözen Hasan Güngör ajansın oyuncusudur. Boğaziçi Üniversitesinde konservatuvar eğitimi alan Sezanur Sözer 20'li yaşların başındadır.

Seray Kaya (Lena)

Son olarak Türkler Geliyor filmi ile tarihi dizilerde ki yeteneğini ortaya koyan Seray Kaya Kuruluş Osman dizisine yeni gelen oyunculardan oldu. Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteri ile çok sevilen Seray Kaya 1991 İstanbul doğumludur ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır. Huzur Sokağı, Evli ve Öfkeli, Kocamın Ailesi ve Gülümse Yeter dizileri Seray Kaya'nın kariyerinde ki önemli dizilerdir. 1.65 cm boyunda olan Seray Kaya 50 kg ağırlığındadır ve İstanbul'da yaşamaktadır.

Bahtiyar Engin (Çömlekçi İdris)

13 Ağustos 1965 Ordu doğumlu olan Bahtiyar Engin 55 yaşının içindedir. İstanbul Üniversitesi eğitim fakültesi mezunu olan Bahtiyar Engin öğretmen olsa da tiyatroya gönül vermiş veİstanbul Halk Tiyatrosunda görev almıştır. Son olara Tutunamayanlar ve Jet Sosyete dizilerinde yer alan Bahtiyar Engin bir çok tiyatro oyununda görev almıştır. Bahtiyar Engin şimdi de Kuruluş Osman dizisi kadrosuna dahil olmuştur.

Ahmet Yenilmez (Demirci Davut)

Ahmet Yenilmez 20 Aralık 1966 Ordu doğumludur ve yaşının içindedir : 9 Eylül Üniversitesinde işletme eğitimini tamamladıktan sonra tiyatro ile ilgilenmiş Deli Yürek ve Ekmek Teknesi dizileri ile çok ünlü olmuştur. Kendi adına bir sanat merkezi açmıştır. Ahmet Yenilmez son olarak O Hayat Benim dizisinde yer almıştır.

Seçkin Özdemir (Flatyos)

Son olarak Sevgili Geçmiş ve Hizmetçiler dizisi ile hezimet yaşayan yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir sezonun sonunu görebileceği garanti bir dizi de yer almak istiyordu; Kuruluş Osman dizisi kadrosuna dahil olan Seçkin Özdemir25 Ağustos 1981 İstanbul doğumludur ve 39 yaşındadır. Daha önce de Tehlikeli Karım ve Can Kırıkları dizisi ile de başarısızlık yaşayan ancak başarısızlıklarına rağmen çok sevilen Seçkin Özdemir özellikle Kiralık Aşk dizisi ile ün kazanmıştı. Daha önce radyo programcılığı ve DJ'lik yapanSeçkin Özdemir oyunculuk eğitimlerini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde almıştır. Bir dönem Demet Özdemir ile aşk yaşayan Seçkin Özdemir şuanda bilinen bir ilişki yaşamamaktadır. Seçkin Özdemir 180 cm boyunda ve 73 kg ağırlığındadır.

Erkan Avcı (Aya Nikola)

Şampiyon dizisinde Zafer karakteri ile yer alan ve çok sevilen Erkan Avcı daha önce de Çukur dizisine Çeto karakteri ile dahil olmuş ve diziye büyük katkı sağlamıştı. Erkan Avcı şimdi de Kuruluş Osman dizisi kadrosuna dahil olacak. 1 Ocak 1982Diyarbakır doğumlu olan deneyimli oyuncu 38 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesinde oyunculuk eğitimi tamamlayan deneyimli oyuncu Cesur ve Güzel dizisinde hayat verdiği Korhan karakteri ile ilk kez başrolde yer almış ve büyük beğeni toplamıştır. 1.74 m boyunda ve 75 kg ağırlığında olan Erkan Avcı'nın şuanda bilinen bir sevgilisi yoktur.

Kanbolat Görkem Arslan (Savcı Bey)

4 Kasım 1980 Düzce doğumlu olan Kanbolat Görkem Arslan 40 yaşının içindedir.Kanbolat Görkem Arslan Hacettepe Üniversitesi Tiyatro eğitimi almıştır. Yer Gök Aşk dizisinde hayat verdiği Mehmet karakteri ile tanınmaya başlayan Kanbolat Görkem Arslan Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği Sefer karakteri ile yıldız olmaya başarmıştır. Son olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Cerrah Bey olarak yer alan Kanbolat Görkem Arslan 2019 da Bir Deli Rüzgar dizisinde Reşat karakteri ile yer almış ancak dizisi tutmamıştır.

Cüneyt Arkın (Aksaçlı)

8 Eylül 1937 Eskişehir doğumlu olan Cüneyt Arkın 83 yaşının içindedir. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu aslında bir doktordur ve İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Sayısız sinema filminde yer alan Cüneyt Arkın uzun dönemdir bir dizi de filde yer almıyordu; ancak Kuruluş Osman dizisinden gelen teklifi kabul etti ve dizi de Ertuğrul beyin arkadaşı olarak yer alacak.

Tamer Yiğit (Yeni Ertuğrul Bey)

Kuruluş Osman dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın yaşlılığını Tamer Yiğit canlandıracak. 1942 Balıkesir doğumlu olan Tamer Yiğit 78 yaşının içindedir. Türkiye'nin yaşayan en önemli Yeşilçam oyuncularından biri olan Tamer Yiğit son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile izleyicisi karşısında yer almıştı. Uzun yıllardır kamera karşısına geçmeyen Tamer Yiğit 1960'dan beri 100'den fazla sinema filminde yer almış bir çok filmin de senaristliğini yapmıştır.

Osman beyin babası Ertuğrul beyin son dönemlerine Ediz Hun hayat verecek. Ertuğrul bey bu durumda tekrar 1 sezon sonra Kayı Obasına dönmüş olacak.

Alican Albayrak

Alican Albayrak 2 Nisan 1987 İzmir doğumludur ve 32 yaşındadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Alican Albayrak Amerika'ya oyunculuk eğitimi almak için gitmiştir. Alican Albayrak ilk olarak Uçurum ve İnadına Yaşamak gibi dizilerde yer alsa da asıl tanındığı dizi Diğer Yarım dizisinde hayat verdiği Poyraz karakteri olmuştur. Daha sonra Atv'nin Kara Ekmek dizisinde de yer alan Alican Albayrak Savaşçı dizisinde Teğmen Murat Gündoğdu olarak yer almış ve kariyerinin zirvesini görmüştür.

Kuruluş Osman Malhun Hatun

Kuruluş Osman dizisinde gerçek tarihe birebir uyulacağı için dizi de Osmangazi'nin ilk eşi Ömer beyin kızı, Orhan'ın annesidir.

Kuruluş Osman ErkutKuruluş Osman Boğaç

Erkut ve Boğaç Osman beyin yakın alpleridir.

Kuruluş Osman 20 kasım 2019 çarşamba akşamı ilk bölümü ile Atv ekranlarında izleyicisi karşısına çıkacak.Tekten Film'den Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstleneceği Kuruluş Osman dizisini son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisini yöneten ünlü yöneten Kamil Aydın yönetecek.

Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Bey karakteri ile izleyicisi karşısında olacak partneri ise geç oyuncu Özge Törer olacak. Kuruluş Osman dizisinde Osman beyin hikayesinin 20'li yaşlardan itibaren ekrana yansıyacak. Bu dönemde ise Ertuğrul Gazi karakteri Kuruluş Osman dizisinde yer almayacak. Osman Bey dönemine hızlı bir geçiş yapacak. Her ne kadar Ertuğrul Bey öldükten sonra ki dönem çekilecek olsa da Diriliş Ertuğrul dizisinden bir çok oyuncu Kuruluş Osman dizisinde devam edecek.

Kuruluş Osman Dizisi Konusu

Osman Bey 1281 – 1326 yılları arasında 45 yıl Osmanlı beyliğinin başında bulunmuştur. Doğum tarihi ise 1258'dir. Osman Bey Selçuklu devletinin önemli beyliklerinden olan ve Kastamonu'da bulunan Çobanoğulları Beyliği'nin yıkılışına kadar onlara bağlı kaldı. Çobanoğulları Beyliği dağılınca Uç beyi olarak Anadolu Selçuklu devletine bağlı devam etti. Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alaeddin Keykubat'ın İlhanlı hükümdarının yanına götürülüp gözaltına alınması üzerine kendi beyliğini kurdu ve bağımsızlığını ilan etti. Sonrasında Ahilerin lideri Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenerek bu teşkilatın da desteğini sağladı. Osman Bey Bizans Tekfurları ile savaştı ve onlardan Karacahisar, Yarhisar, İnegöl, Yundhisar ve Yenişehir'i aldı. Gücünü sonunda gösteren Osman Bey'in İzmit'e kadar ilerleyince Bizans İmparatoru, tekfurlar ile anlaşarak Osman Bey'i durdurmak için bir ordu hazırladı ancak bu ordu Osman Beyin ordusu karşısındaüzerine Koyunhisar Savaşı'nda kaybetti.

Kuruluş Osman Dizisinden Teklif Alan Oyuncular

Can Yaman

8 Kasım 1989 deİstanbul doğan kaslı oyuncu Can Yaman 30 yaşındadır. Özel Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk eğitimi alan Can Yaman 1.83 cöm boyunda ve 80 kilogram ağırlığındadır. İlk olarak Sinem Kobal ile Gönül İşleri dizisinde yer ala ve dizide Bedir karakterine hayat veren Can Yaman ilk dizisi ile ünlü olan isimşerden. Daha sonra 2015 yılında yer aldığı İnadına Aşk dizisi ile yıldızı parlayan Can Yaman 2018 de Hangimiz Sevmedik ve Dolunay isimli dizilerde yer almıştır. Can Yaman son olarak Erkenci Kuş isimli dizisi de Can Divit karakteri ile tüm dünyanın yakından tanıdığı bir isim olmuştur. Can Yaman 2019 da Dünyanın en yakışıklı oyuncusu seçilmiştir.

Kuruluş Osman'da Ayrılan Oyuncular

Cengiz Coşkun(Turgut Alp)

Cengiz Coşkun Turgut Alp karakteri ile yaşlandırılarak Kuruluş Osman dizisinde rol almaya devam edecek. Ertuğrul bey öldükten sonra bile Osman Beyin emrinde devam edecek.

Engin Altan Düzyatan(Ertuğrul Bey)

Engin Altan Düzyatan özel bir yaşlandırma tekniği ile Kuruluş Osman dizisinde rol almaya devam edecek.

Kaan Çakır(Ögeday Han)

Son olarak Aliye,Adı Mutluluk ve Bodrum Masalı dizilerinde yer almıştır.

Ögeday Han Moğol imparatorluğunun hakanıdır, sahibidir.

Yiğit MERGEN

4 Nisan 2004 doğumlu olan Yiğit Mergen 14 yaşındadır. Son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alıştır. 2013 de Cinayet dizisi ile ekranlarda boy göstermeye başlamıştır. Leyla Şirin Ajansın oyuncusudur.Özellikle Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde çocuk Mehmed olarak yer almıştır

Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ sonunda resmi açıklamayı yaptı ve Kuruluş Osman dizisinin 2019 2020 sezonunda Atv ekranlarında izleyicisi karşısına çıkmaya başlayacağını açıkladı.

Diriliş Ertuğrul dizisi ise 2018 2019 sezonunun sonunda final yaptı ve Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı.

Son 3 yılın en büyük efsanesi ve Türkiye'nin en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul için final kararı gelmedi ama nispeten de Diriliş Ertuğrul dizisine final yaptırıldı. Nasıl mı? Detaylar haberimizde. Diriliş Ertuğrul dizisi ne yazık ki senaryo da yaşanan sıkıntılar nedeniyle final kararı aldı; Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Tekden Film – Mehmet Bozdağ bu sezon Mehmetçik Kut-ul Amare dizisini yaptı ve harika bir iş çıkartmasına rağmen dizi tutturmanın ne kadar zor olduğunu da gördü.

Mehmet Bozdağ Mehmetçik Kut-ul Amara dizisine çok güvenemediği için yeni bir dizi hazırlığına başladı; bu dizi de Osmanlı Devletinin kuruluşunda efsane olan bir bey Ertuğrul'dan sonra onun oğlu Osman Gazi'nin hikayesini anlatmak istedi ve dizinin adını Kuruluş Osman koydu.

Ertuğrul Bey dönemi sonrası Osman bey dönemine geçişte zaman boşluğu olmadığı için de Osman Bey dönemi için senaryo hazırlattı. Böylece Diriliş Ertuğrul dizisi aslında sezon finali değil final yapacak ancak izleyiciye Diriliş Ertuğrul'un final yaptığı söylenmeden devamıymış gibi Kuruluş Osman dizisi ekranlarda olacak.