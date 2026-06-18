Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı

ABD ile İran arasında varılan ve savaşın sona ermesini öngören 14 maddelik mutabakat zaptına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın mutabakat metnini imzaladığı açıklanırken, yayımlanan belgede ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasının da açık şekilde görüldüğü ortaya çıktı.

ABD ile İran arasında günler süren diplomatik temasların ardından üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakat zaptı her iki ülkenin liderleri tarafından resmen imzalandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, mutabakat metninin hem İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hem de ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

TRUMP'IN İMZASI BELGEDE NET ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ

İran tarafından paylaşılan belgede Donald Trump'ın imzasının yer aldığı görüldü. Böylece Beyaz Saray'ın daha önce duyurduğu imza süreci de bir kez daha doğrulanmış oldu.

Beyaz Saray, Trump'ın mutabakatı G7 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa'da bulunduğu sırada imzaladığını açıklamıştı. Hatta ABD Başkanı'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Versay Sarayı'nda katıldığı akşam yemeği sırasında anlaşma metnini imzaladığı anlara ait görüntüler de kamuoyuyla paylaşılmıştı.

MACRON: DOĞRU VE ÖNEMLİ BİR ADIM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da söz konusu görüntüleri paylaşarak, Trump'ın İran ile ABD arasında varılan anlaşmayı Versay'da imzaladığını belirtmişti.

Macron açıklamasında, anlaşmanın kalıcı barışın yolunu açacağını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacağını ve enerji fiyatlarının düşmesine katkı sunabileceğini ifade ederek bunu "doğru ve önemli bir adım" olarak nitelendirmişti.

İSVEÇRE'DE İMZA TÖRENİ OLMAYACAK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise mutabakatın dijital ortamda imzalandığını belirterek İsviçre'de ayrıca bir imza töreni düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Bekayi, anlaşmanın doğrudan iki ülkenin devlet başkanları tarafından imzalanmasının önemine dikkat çekerek, bunun mutabakatın ihlal edilmesinin maliyetini artıracağını söyledi.

14 MADDELİK MUTABAKAT YÜRÜRLÜKTE

Taraflar arasında yürürlüğe giren 14 maddelik mutabakat; savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırması, İran'ın nükleer silah geliştirmemesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gibi kritik başlıkları içeriyor.

Mutabakatta ayrıca tarafların nihai anlaşma için 60 günlük müzakere sürecine başlaması öngörülüyor. Bu süreçte nükleer faaliyetler, yaptırımların kaldırılması ve bölgesel güvenlik başlıkları ele alınacak.

PAKİSTAN'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de daha önce yaptığı açıklamada, "İslamabad Mutabakat Anlaşması" olarak adlandırılan metnin iki ülkenin liderleri tarafından elektronik ortamda imzalandığını duyurmuştu.

Şerif, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacağını, ABD'nin ise deniz ablukasını kaldıracağını açıklamıştı.